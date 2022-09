El ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, mostró su apoyo a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, tras el atentado que sufrió en su casa de Recoleta. El referente de la oposición se expresó a través de su cuenta de la red social Twitter.

"Mi repudio absoluto al ataque sufrido por Cristina Kirchner que afortunadamente no ha tenido consecuencias para la vicepresidenta", manifestó el líder político de la oposición. En ese mismo sentido, Macri concluyó: "Este gravísimo hecho exige un inmediato y profundo esclarecimiento por parte de la justicia y las fuerzas de seguridad".

El tuit de Mauricio Macri con el que mostró su apoyo a Cristina Kirchner.

De este modo, el ex presidente sumó un mensaje de apoyo a Cristina, así como también lo hicieron otros dirigentes opositores. El ex ministro de Seguridad de la Nación, Christian Ritondo, también se solidarizó con la ex mandataria.

La justicia tiene que aclarar rápido el hecho. Toda la dirigencia tiene que estar a la altura. La violencia no puede seguir escalando en un país golpeado por la crisis y la impunidad. BASTA DE VIOLENCIA. — Cristian Ritondo (@cristianritondo) September 2, 2022

"La justicia tiene que aclarar rápido el hecho. Toda la dirigencia tiene que estar a la altura. La violencia no puede seguir escalando en un país golpeado por la crisis y la impunidad", dijo contundente, al mismo tiempo que cerró con un durísimo: "Basta de violencia".