A medida que pasan las horas, más testigos del intento de atentado a Cristina Fernández de Kirchner revelaron detalles de lo que se vivió anoche en el barrio porteño de Recoleta, cuando el brasileño Fernando André Sabag Montiel atacó a la vicepresidenta con un arma.

Sheena, testigo del momento en el que le gatillaron a Cristina habló con Diego Moranzoni y Esteban Trebucq en exclusiva por Crónica HD y relató cómo fueron los segundos previos al ataque contra la funcionaria.

“Estaba a metros de la vicepresidenta, a un metro como mucho, ella estaba hablando conmigo. Cuando se corre hacia la siguiente persona es que ocurrió el hecho”, contó la joven.

Pese a estar parada en el lugar exacto donde el atacante agredió a CFK, la cantidad de personas que había allí le impidió ver el momento de la agresión. “Yo no vi el arma, no me di cuenta”, aseguró Sheena.

Otro testigo directo del violento episodio contra la expresidenta coincidió con la joven y afirmó que tras el ataque "muy poca gente se dio cuenta de que había un arma".

Se trata de José Testoni, secretario general de la Central de Trabajadores (CTA) Santa Fe, quien anoche pasó "por la casa de Cristina para apoyarla en la guerra judicial que afronta" y fue testigo del ataque perpetrado por Sabag Montiel, de 35 años.

"Yo estaba casi al final del cordón, a diez metros de donde pasó el hecho. Pasa (Cristina) al lado mío y me da la mano. Le dije 'soy de Santa Fe, vengo al encuentro de la CTA', a lo que ella me respondió: 'Ah, qué bueno, Santa Fe", explicó el dirigente gremial.

En declaraciones a radio Aire de Santa Fe, Testoni añadió que, "a los diez segundos, se armó un tumulto, y la verdad lo que se dijo en ese momento fue que se trataba de un infiltrado".

El hombre señaló que luego del atentado "la gente seguía en un clima festivo" y añadió que cree que "los custodios no sabían que tenían un arma cuando lo fueron a aislar, porque después lo entregaron a la policía, y ahí siguió todo de manera normal".

"Muy poca gente se dio cuenta de que había un arma en el lugar, si hubiera habido conciencia de eso, las cosas no hubieran seguido igual", concluyó.