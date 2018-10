El fiscal federal Eduardo Taiano pidió investigar el hallazgo de documentación que se sospecha pudo haber sido obtenida de manera ilegal durante el allanamiento a la casa de la ex presidenta Cristina Kirchner en el Calafate, en agosto pasado, por orden del juez Claudio Bonadio.

La apertura de la investigación es a partir de toda la documentación encontrada en la casa de Cristina Kirchner entre el 24 y 26 de agosto pasado por la Policía Federal, cuando registró minuciosamente la vivienda, en el arco de la causa por los cuadernos del chofer Oscar Centeno, en la cual la ex presidenta terminó procesada como "jefa" de una asociación ilícita.

En la casa de Calafate se encontró una carpeta con informes de empresas vinculadas al ex espía Antonio Stiuso, con quien la ex presidenta se enfrentó en los últimos años de su mandato, y también de Sandra Elizabeth Arroyo, la jueza federal y ex mujer del fallecido fiscal Alberto Nisman, sobre su situación patrimonial, así como informes detallados de sus ingresos y egresos del país.

En relación al mundo del espionaje además se encontró información de la causa en que se investigaba por supuesto narcotráfico a Pedro "Lauchón" Viale, quien fuera asesinado durante un operativo en su domicilio de manos del Grupo Halcón, y sobre cuyo episodio Stiuso dijo que fue una arremetida en su contra por parte del kirchnerismo, tras la feroz disputa que se estableció en los últimos años del gobierno anterior.

En otra carpeta se encontraron informes sobre el Grupo Clarín y un análisis detallado e la Agencia Federal de Inteligencia sobre la compra de dólares en pleno cepo cambiario, dividido por compradores frecuentes, de grandes volúmenes, o compulsivos todos del año 2014.

El fiscal Taiano pidió citar como testigos al representante legal de la Oficina de Captación de Comunicaciones, a fin de que ratifique la veracidad de los informes derivados de escuchas telefónicas que había en la casa de Cristina Kirchner y explique si los mismos fueron realizados por las vías legales, o sea por orden de un juez.

También le pidió al juez Martínez de Giorgi que cite como testigos a las personas cuyas conversaciones aparecen en las transcripciones de los informes, entre ellos a Miguel Ángel Toma. Taiano pidió comenzar una investigación, que por el momento no tiene imputado concreto, pero el avance de la pesquisa "permitirá identificar a los responsables".