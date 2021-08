El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reivindicó este vieres al participar en Quilmes de la presentación de los precandidatos a concejales del Frente de Todos (FdT) en ese distrito el valor de la "unidad" de este bloque y aseguró que en las próximas elecciones legislativas se vuelven a "discutir proyectos" de país y tras pedir ayudar a que el pueblo "tenga memoria", criticó a la alianza opositora Juntos por el Cambio, que "se presenta dando consejos para resolver dificultades, muchas de las cuales generaron".



"En esta elección no nos pasamos discutiendo por cargos, es una elección donde volvemos a discutir proyectos, futuro. Cada chicana y falsa noticia la contestamos con realidades y en medio de esta situación a nuestro pueblo hay que ayudarle a tener memoria", afirmó Kicillof.



Acompañado por la intendenta local, Mayra Mendoza; el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, y los precandidatos a diputados nacionales del FdT por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan, Kicillof volvió a apuntar a Juntos por el Cambio.

Con ironía, el mandatario dijo que "vemos una oposición que se presenta como recién bajada de un plato volador o salida de un repollo, dando consejos para resolver dificultades que muchas de ellas son responsabilidades de esa oposición que atrasa" y remarcó que "esta es una etapa complicada para todos, que nos encuentra con más fuerza y energía".Sostuvo además que esta es una elección "inédita" por realizarse en un contexto de pandemia que "tomó por sorpresa al mundo, lo puso patas para arriba, de rodillas, trabajando contra reloj y aún en países más avanzados se quedaron sin atención médica, sin cama ni respirador".Kicillof destacó la recorrida que realizó antes del acto junto a la intendenta Mayra Mendoza por cuatro obras en marcha en ese municipio: 36 cuadras de asfalto, una estación de bombeo, las obras en un centro de salud y un vacunatorio instalado en el parque cervecero.

"Esas cuatro obras nos recuerdan para qué estamos, para qué vinimos: para transformar la vida a los y las argentinas, a los que se los privó de lo que no tenían y que pensaron nunca iban a tener", aseguró y remarcó que "son deudas que vinimos a cumplir aún en pandemia".Agradeció a la intendenta de Quilmes todo lo realizado en el distrito aún en un difícil contexto en el que "la provincia era tierra arrasada y Quilmes estaba destruido" y calificó a Mendoza como "intendenta con valentía y coraje".Recordó que la oposición "se la pasó diciendo que nuestra fuerza política era una construcción meramente electoral que no íbamos a poder sostener ni esa unidad ni esa fortaleza y nos tocó sostener esa unidad y aportarnos los unos a los otros en medio de la peor catástrofe sanitaria de la historia"."Decían que para el armado de la lista íbamos a tener rupturas y desprendimientos y en Quilmes y en toda la provincia y pudimos llegar no sólo gobernando en las peores circunstancias, sino unidos con fortaleza, convicción presentándonos en elecciones que son un nuevo desafío" puntualizó.

Por su parte, Massa destacó que la oposición "se llama Juntos pero son amontonados, los vemos pelearse todos los días por televisión" y agregó: " Quisieron instalar la idea del miedo a la vacuna, a la enfermedad, a la muerte y nosotros tenemos la obligación de devolverle la esperanza a los argentinos".En línea con Kicillof sostuvo que en las próximas elecciones se debate "la Argentina para pocos o la Argentina de todos; la del trabajo o la especulación financiera"."A cada vecino que sueña con su pavimento, cloaca, lo convocamos a la esperanza. Salimos de muchas difíciles, de esta también vamos a salir y vamos a volver a poner de pie a la Argentina con la esperanza y el esfuerzo de cada uno de nosotros", completó.A su vez, Victoria Tolosa Paz enumeró las leyes aprobadas por el oficialismo en el Congreso, como la modificación al régimen de Ganancias y la ley de reducción de las tarifas de gas en zonas de bajas temperaturas y destacó que "eso hacemos los diputados cuando llegamos a las bancas, transformamos los problemas en realidades, cuando hay claridad de lo que venimos a transformar".

"Están en juego dos visiones de país, si tenemos capacidad de mirar para adelante o unos pocos que quieren mirar para atrás", dijo y expresó su convicción de que "la gran mayoría de la población quiere avanzar y sabe que cuenta con los hombres y mujeres del Frente de Todos".Mendoza, en tanto, sostuvo que hay que encarar la campaña y los debates para que "los vecinos no se vuelvan a confundir (como en el 2015), que puedan evaluar las opciones electorales por los resultados que tuvieron cuando fueron gobierno"."(Mauricio) Macri, (María Eugenia) Vidal, (Horario) Rodríguez Larreta (Diego) Santilli, (Patricia) Bullrich y (Elisa) Carrió representan lo mismo, no quieran engañar como en el 2015 cuando hicieron campaña mintiendo engañando a la población diciendo que iban a alcanzar pobreza cero, o eliminar el impuesto a las Ganancias", subrayó.