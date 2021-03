La escritora Beatriz Sarlo se desdijo esta mañana ante la Justicia tras haber afirmado en declaraciones televisivas que le ofrecieron darse la vacuna contra el coronavirus "por debajo de la mesa" y aclaró que, en realidad, se trataba de una invitación a formar parte de una campaña de concientización organizada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof, que finalmente no se realizó. Ante los titulares de diferentes medios de comunicación donde tergiversaron que fue la esposa de Kicillof, Soledad Quereilhac, quien le ofreció la vacuna a Sarlo en un contexto de clandestinidad, el gobernador aclaró: "Nadie de mi familia le ofreció nada a Sarlo, me parece un ataque canalla contra mi familia lo que hacen algunos medios".

Kicillof explicó que decidió aclarar públicamente la cuestión cuando vio "los titulares de los diarios y la campaña horrible de odio que hay en las redes contra mi familia y mi esposa. Dicen que mi esposa le ofreció a Beatriz Sarlo una vacuna por debajo por la mesa. Me parece un ataque canalla. Nadie le ofreció nada a nadie, nadie de mi familia se vacunó además", aclaró enfáticamente esta tarde el mandatario bonaerense en diálogo con el canal TN.

Sarlo esta mañana llega a Comodoro Py para dar declaraciones.

"Cuando se inicia el año pasado la posibilidad de que llegue la vacuna al país -continuó Kicillof-, comienzan las denuncias acusando al Presidente de la Nación de querer ´envenenar´ a la población, entonces se nos ocurre una campaña con referentes de la sociedad que íbamos a llamar ´poné el hombro´ para demostrar que la vacuna es segura y terminar con el trabajo mediático que se estaba haciendo de desprestigio a la vacuna".

Y agregó: "Pensamos en referentes y el director de la editorial Siglo XXI (Carlos Díaz), a quien con mi esposa conocemos porque ha publicado libros que escribimos, pensó en Beatriz Sarlo y le escribió un mail". Este correo electrónico hoy fue presentado por Sarlo ante la Justicia.

Ante la interpretación de algunos medios de comunicación de que esa declaración judicial de Sarlo indicaba que la esposa del gobernador fue quien le hizo el ofrecimiento de vacunarse en un marco de irregularidad, Kicillof sostuvo: "Están ensuciando a mi esposa, usemos la lógica, no es amiga nuestra Sarlo ni charlamos con ella. Sarlo finalmente le respondió a Diaz que no quería participar de la campaña de concientización", contó el mandatario provincial. "Nadie le ofreció nada por debajo de la mesa y menos mi mujer", reiteró.

De hecho, la declaración testimonial de Sarlo de esta mañana ante la Justicia aclara que el ofrecimiento de formar parte de la campaña de concientización sobre la vacuna contra el coronavirus le llegó a través de Carlos Díaz por mail. Se desdijo a sí misma, entonces, de la propuesta "por debajo de la mesa" que había denunciado ante las cámaras semanas atrás.

La escritora fue citada a declarar esta mañana en la causa que investiga el escándalo conocido como "vacunación Vip" por afirmar en un programa de televisión que alguien le propuso vacunarse de manera irregular, "por debajo de la mesa", antes de tiempo.

"Sarlo tiene todo el derecho a decir que no a realizar la campaña de concientización, que no le parecía bien vacunarse antes que otros. Pero este malentendido lo generó Sarlo y cada minuto que Sarlo no habla se sigue acusando a mi familia sin motivos", concluyó Kicillof.