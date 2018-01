Amado Boudou recuperó su libertad en la noche de este viernes. Luego de salir del penal de Ezeiza, donde estuvo poco más de dos meses, el ex ministro de Economía detuvo la marcha del vehículo que lo llevaba a su domicilio para intercambiar algunos conceptos con la prensa.

"El sistema judicial está haciendo abusos. Pero no importan los 70 días que estuve preso, importa lo que está en juego en el país. Es muy duro perder la libertad", fueron algunos de los primeros conceptos que expresó.

Luego de que la Cámara Federal porteña desestimara la prisión preventiva del juez Ariel Lijo por rendir viáticos con facturas apócrifas, Boudo consideró que “sufrió un escarnio por formar parte de un gobierno nacional y popular”.

“No quiero ocuparme de mí, sino de todos los compañeros inocentes que están sufriendo el escarnio de detenciones arbitrarias. Lo que está en juego es el país porque el Poder Judicial está haciendo un abuso”, señaló al dejar la Superintendencia de la Policía Federal, en General Paz y Madariaga, donde fue notificado de la decisión de la Cámara que determinó su excarcelación.

“Le mando un abrazo a todos los compañeros que me apoyaron, le agradezco a mi mujer que me esperó y valoro el trato profesional que me dio el Servicio Penitenciario en estos días. Formar parte de un proyecto popular durante doce años no es gratuito”, enfatizó el ex funcionario.