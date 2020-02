El ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, reclamó este lunes "una revisión de las causas" judiciales contra los distintos ex funcionarios y dirigentes del kirchnerismo presos y reiteró que "de ninguna manera" aspira a obtener un indulto presidencial, sino un "juicio justo".



"Tiene que haber una revisión de las causas, de ninguna manera quiero un indulto. Queremos un juicio justo", dijo Boudou en declaraciones formuladas esta mañana a El Destape Radio desde el penal de Ezeiza, donde se encuentra detenido.



En ese sentido, el ex ministro de Economía consideró además que "desde el presidente (Albertro) Fernández para abajo, todos tienen claro que se utilizó el Poder Judicial para la persecución política a un espacio político y su modelo político de país".



"Desde esa Justicia, lo que se persiguió es un modelo de país, y hoy nos toca a algunas personas sufrirlo", remarcó.



En la entrevista, Boudou se refirió a las declaraciones del empresario Alejandro Vanderbroele y aseguró que "las tapas de los diarios dicen una cosa" y las notas "dicen otra".

.



"Hablar que si es un hotel o una posada es tomarle el pelo a las personas que se tratan de informar en esos diarios. Pusieron en la tapa 'me pagó Boudou' y la nota dice otra cosa", graficó.



En ese marco, el detenido ex funcionario cuestionó: "Cuando (Mauricio) Macri quiso cambiar de lugar el Programa de Protección de Testigos justo antes de irse, era la demostración de que lo usaron para cosas truchas. Y ahora quieren decir que (el presidente) Alberto Fernández quiere cambiar el Programa de Protección de Testigos y el que lo cambió fue Macri justo antes de irse".



Ante la insistencia periodística, Boudou apuntó que "una persona que tiene miedo de que la maten no tiene un hotel publicitado en internet, mostrándolo" y entendió que "eso demuestra a todas luces que es mentira".



"El hotel de Vandenbroele es la punta del iceberg para mostrar cómo se utilizó el Estado, como lo utilizó el Gobierno anterior, para perseguir opositores, todo coordinando con el Poder Judicial", sentenció el ex vicepresidente y declaró: "Me preocupa mi libertad pero en términos sistémicos y particularmente la situación judicial sobre Cristina".



En otro orden, Boudou consideró que el reciente pronunciamiento del FMI sobre la condición "insostenible" de la deuda, constituye un "reconocimiento explícito de que la política de megaendeudamento que llevó adelante (Mauricio) Macri con el respaldo del FMI fracasó".



"Acá hubo un gran trabajo del equipo argentino en no permitirle al FMI que se esconda", remarcó Boudou, quien opinó que, ahora, "la quita la tienen que hacer los acreedores y también el FMI".