El ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, salió este miércoles del penal de Ezeiza bajo fianza tras pasar varios meses detenido por una condena en la causa Ciccone Calcográfica que fue apelada y aseguró ante la prensa que seguirá defendiendo su "inocencia".



Boudou dejó la cárcel minutos antes de las 19 y dijo que en la Argentina "hay presos políticos", en alusión a los ex funcionarios kirchneristas que afrontan causas judiciales por delitos de corrupción.

En ese sentido, aseguró que "muchos compañeros están presos sin causa".



Boudou fue liberado bajo la fianza de un millón de pesos, dispuesto por el Tribunal Oral Federal (TOF), aunque deberá usar tobillera electrónica y no podrá salir del país.



En breve diálogo con periodistas, dijo que en lo personal está "contento pero no podemos estar felices cuando hay muchos compañeros que están detenidos sin causa".



"En la Argentina hay presos políticos", dijo Boudou al sostener que se abusa del dictado de prisiones preventivas.



Al respecto, indicó que "hay compañeros de la política que están con prisión preventiva", también "empresarios, sindicalistas, con una vara desigual".



"No vamos a dejar de luchar por ellos", agregó y apuntó que "hay sentencias y condenas que van a quedar como ejemplos de arbitrariedad para los jóvenes que estudien Derecho".



Asimismo, sostuvo que va a seguir "defendiendo" su "inocencia" y señaló que el fallo que lo llevó a prisión "tiene cuatrocientas páginas".



"Está claro que han tratado de escribirlo llenando adjetivos, garabatos", argumentó.



El ex vicepresidente había sido condenado en agosto a cinco años y 10 meses de prisión, acusado de haberse quedado con la calcográfica Ciccone a través de testaferros, pero ese fallo fue apelado por su defensa y aún no está firme.



De esta manera, pudo recuperar su libertad por los votos de las juezas María Gabriela López Iñiguez y Adriana Palliotti, quienes entendieron que le corresponde la excarcelación porque la condena en su contra no está firme, ni pone en riesgo el caso Ciccone II.