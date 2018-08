Mientras avanzan las causas judiciales contra Cristina Kirchner, su ex compañero de fórmula sigue recibiendo malas noticias en los tribunales.

Amado Boudou seguirá en prisión, tras recibir 5 años y 10 meses de condena por cohecho en la compra de la imprenta Ciccone Calcográfica. Así lo resolvió este miércoles la Cámara de Casación, que ratificó el fallo de los jueces que condenaron al ex vicepresidente y ordenaron su prisión efectiva e inmediata por considerar que existía riesgo de fuga.

En la misma causa fueron condenados los empresarios José María Núñez Carmona (a 5 años y seis meses de prisión), mientras que el arrepentido Alejandro Vandrebroele recibió dos años en suspenso y tres de tareas comunitarias. Nicolás Ciccone, que fue quien participó del proceso de la venta, también resultó culpable, con prisión en suspenso.

La Sala IV de Casación, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, decidió por unanimidad mantener la prisión preventiva de Boudou y Núñez Carmona, que permanecen en el penal de máxima seguridad de Ezeiza. La medida también alcanza a Ciccone, sentenciado a prisión domiciliaria.

En su resolución, los magistrados resaltaron que "no se observa la existencia de una cuestión federal o un supuesto de arbitrariedad" en la decisión de imponer el encierro para los condenados.

De acuerdo con el fallo, el ex vicepresidente "se ha limitado a cuestionar una fundamentación que no comparte sin efectuar una crítica concreta y razonada de los argumentos dados". Es decir, critica la decisión del Tribunal Oral Federal 4 que lo condenó y decidió encarcelarlo, pero no argumenta con fundamentos qué estuvo mal en esa decisión.

Además, al imponer las detenciones pese a que no existe condena firme, el Tribunal insistió en el riesgo de entorpecimiento de la investigación a partir del "apriete" a testigos: es que más allá de haber finalizado el juicio aún permanece bajo investigación una causa paralela al caso Ciccone que lleva adelante el juez federal, Ariel Lijo.

El pelotón de enjuiciados y condenados incluyó también a Vanderbroele, titular de The Old Fund; a Rafael Resnnick Brenner, jefe de asesores de la AFIP y Guido Forcieri, ex funcionario del Ministerio de Economía.

En el expediente se consideró demostrado que Vanderbroele, a pedido de Boudou, intercedió para adquirir la quebrada imprenta de billetes de papel moneda, para luego hacer contrataciones con el Estado nacional y enriquecerse en forma ilegal.