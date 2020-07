El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, respondió este jueves con varias alusiones a la gestión del gobierno anterior (2015-2019) ante los planteos de la bancada de Juntos por el Cambio, que estuvieron centrados en la fecha de presentación del primer informe, en la salida económica de la pospandemia, en la posición internacional sobre Venezuela y en la reforma judicial, entre otros temas.



Además, la desaparición de Fernando Astudillo Castro fue uno de los temas expuestos por un par de diputados de la principal bancada opositora, y al respecto Cafiero respondió: "Este Gobierno no va a avalar ni encubrir a ningún policía que eventualmente haya estado involucrado en la desaparición".





"Pueden estar seguros que nosotros practicamos los derechos humanos", remarcó el funcionario en el marco de las respuestas a la principal bancada opositora.



En ese sentido, el Jefe de Gabinete agregó que "el presidente (Alberto Fernández) no va a recibir a ningún policía que haya disparado por la espalda", en referencia al encuentro que tuvo Mauricio Macri, como jefe de Estado, con el policía Luis Chocobar.

Cafiero rechazó también las críticas de los diputados de Juntos por el Cambio en cuanto a que el proyecto de moratoria impulsado por el Poder Ejecutivo sería "un traje a medida" de algunos empresarios, al remarcar que "suena más a medida la ley de blanqueo de capitales" aprobada durante el gobierno de Cambiemos, en 2016.



"Se votó en este Congreso con el compromiso de que no sea utilizado para familiares de funcionarios y el mismo presidente (Mauricio Macri) lo modificó con un decreto. Ahí parece que la institucionalidad falló", recordó Cafiero en el marco de su informe a la Cámara baja.



Consultado por el tema del posicionamiento del Gobierno frente a la situación interna que se vive en Venezuela, Cafiero indicó que lo que plantea Argentina "es la misma postura que tiene el Presidente desde hace tiempo" sobre ese tema.



"Antes de estigmatizar, el camino apropiado para salir de esta crisis está en manos de los venezolanos. No necesitan que desde acá les digamos lo que tienen que hacer, no seamos pedantes", remarcó.

Ante la sugerencia del diputado macrista Jorge Enriquez para que se avance en otras aristas de una reforma judicial, Cafiero aseguró que "lo que se propone" desde el oficialismo "es la modificación de la justicia procesal penal" y que "esa reforma la frenó el Gobierno de Cambiemos en 2015".



Ante los cuestionamientos sobre le decisión de la Oficina Anticorrupción de retirarse como querellante de una causa que involucra a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, indicó que "no correspondía que ese organismo fuera querellante porque ya lo era el Ministerio Público Fiscal".



"Dotamos a la Oficina Anticorrupción de mayor autonomía", enfatizó Cafiero, para expresar a continuación que "a esos lugares no tiene que ir alguien que está enamorado del presidente, sino alguien que haga bien su trabajo", en alusión a la ex titular del organismo durante el Gobierno de Macri, Laura Alonso.



Una de las voces que resumió la posición de Juntos por el Cambio, fue la del radical Diego Mestre, quien manifestó: "Tengo una sensación amarga por su informe por varios temas ya que no abordó la temática educativa, ni sobre los ingresos de divisas, ni las transferencias a las provincias".

"Puntualmente le pregunto por la Emergencia al Turismo, hay 1.200.000 argentinos que viven directa o indirectamente del turismo, es fundamental y ustedes no lo están viendo, es esencial para la reactivación económica del país. La emergencia la reclamamos en nuestro proyecto y no le están dando las herramientas que se están necesitando para sobrevivir”, apuntó Mestre.



El macrista Waldo Wolff, le mostró su desacuerdo "por no haber asistido en nueve meses al parlamento", a lo que Cafiero respondió que "hace nueve meses era noviembre. Habíamos ganado la elección, pero todavía no habíamos asumido".



"En enero, febrero y marzo no es habitual que vengan jefes de Gabinete, y además el 1 de marzo vino el Presidente; en abril comenzó la pandemia e igualmente estuvimos a disposición para ir al Senado, que es donde tocaba ir", aclaró.