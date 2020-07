El Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó este domingo que el de Mauricio Macri "no fue un mal gobierno, fue un pésimo gobierno", que promovió "la concentración de la riqueza" y por ello sostuvo que los ex funcionarios y dirigentes de ese sector "deberían llamarse a la reflexión".



Al mismo tiempo, contrapuso que uno de los aciertos del presidente Alberto Fernández en el manejo de la pandemia fue "tomar la decisión del aislamiento en tiempo y forma".



"No fue un mal gobierno, fue un pésimo gobierno con una decisión política de instalar un sistema de concentración de la riqueza", dijo Cafiero a Radio 10 sobre la Presidencia de Macri, y advirtió que los dirigentes de Juntos por el Cambio "deberían llamarse a la reflexión".



Además, sobre la gestión del expresidente y las declaraciones que Macri hizo la semana pasada con respecto al manejo de la cuarentena en el país, Cafiero fue tajante: "Está con otra información", sentenció.

Y recordó: "El Ministerio de Salud pasó a ser Secretaría, tuvo una caída del presupuesto del 25% y fue en el mandato de él".



Tras contraponer a la gestión de Macri las medidas sanitarias y de infraestructura adoptadas por el Gobierno de Fernández, resaltó que "todos los argentinos y argentinas entendieron que estamos luchando contra una pandemia. Ese compromiso y responsabilidad individual se convirtió en colectivo".

Sobre el llamado "discurso del odio", sentenció: "Cuando se siembra odio vas a cosechar odiadores. La política y la tolerancia tienen que ver con respetar las diferencias". Y aseguró que el "Presidente (Fernández) promueve el diálogo político".



En ese sentido resaltó que el primer mandatario "ya realizó dos reuniones con los presidente de bloques de la oposición de Diputados y Senadores", y destacó el rol de los científicos y el personal médico, a los que definió como "héroes".