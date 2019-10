Por Martina Jaureguy

Con un acto en Lomas de Zamora, la CGT ratificó la unidad del movimiento obrero y el apoyo a la candidatura de Alberto Fernández por el Frente de Todos de cara a las elecciones generales. “No vamos a tener diferencias, acá todo el mundo está detrás del mismo proyecto”, remarcó Antonio Caló, secretario general de la UOM.

La CGT regional, liderada por Sergio Oyhamburú, celebró un plenario en el microestadio del parque Eva Perón, del que participaron dirigentes gremiales y políticos del conurbano sur. El acto estuvo encabezado por el secretario general de la CGT a nivel nacional, Héctor Daer, quien estuvo acompañado por Caló, así como por el intendente lomense, Martín Insaurralde; su par de Esteban Echeverría, Fernando Gray; Edgardo Depetri, candidato por el Frente de Todos para la intendencia.

Como dijo Alberto, #ArgentinaContraElHambre es "un compromiso de toda la Argentina decidida a terminar con su mayor vergüenza: el hambre entre nosotros". Desde Lanús sumaremos nuestro esfuerzo para incorporar a las millones de personas que este gobierno dejó fuera del sistema☀���� pic.twitter.com/2khTUDRm87 — Edgardo Depetri (@EdgardoDepetri) October 7, 2019

“Nosotros estamos convencidos de que la unidad de la CGT es la unidad del pueblo. Ya se ha demostrado cuando se unieron los dirigentes políticos, que ganamos la elección. Ahora, ellos nos pidieron que nosotros nos unamos, y nos vamos a unir. No vamos a tener diferencias, acá todo el mundo está detrás del mismo proyecto. El proyecto es que la gente coma. Después, discutiremos si tenemos alguna diferencia. En este momento, no hay diferencias”, enfatizó Caló en diálogo con cronica.com.ar, al finalizar el plenario.

“Nosotros estamos convencidos de que la unidad de la CGT es la unidad del pueblo. Ya se ha demostrado cuando se unieron los dirigentes políticos, que ganamos la elección":

Consultado sobre el regreso de la CTA a la CGT tras 28 años de distancia, remarcó: “Cuando hablamos de los trabajadores, hablamos de todos. La puerta de la CGT está abierta, como siempre. Todo el que quiera venir, puede venir. La CGT nunca le cerró la puerta a ningún gremio. Cuando se fueron fue porque se quisieron retirar. Bienvenido sea que muchos compañeros que se fueron de la CGT hoy quieran volver, porque tenemos que estar todos juntos para llevar este proyecto que nos interesa a todos”.

Por su parte, Daer coincidió durante su discurso en que “todas las organizaciones sindicales” están “detrás del mismo proyecto político” que proponen Fernández y el Frente de Todos. “Eso es lo que se logra cuando tenemos la misma visión y los mismos objetivos. No nos diferencia el país al que aspiramos, y eso va a hacer que sigamos limando todos los matices que tenemos aún para encontrar un rumbo común”, sostuvo.

El camino es la unidad del movimiento obrero.



Vamos a hacer todos los gestos necesarios para que todos los sindicatos estemos cobijados bajo el gran paragüas que es la #CGT. pic.twitter.com/Drhr1PiP6n — Héctor Daer (@hectordaer) October 7, 2019

Caló también se refirió al plan “Argentina sin hambre”, anunciado este lunes por Alberto Fernández, y por el cual pidió colaboración de todos los sectores de la sociedad --desde los gremios hasta las empresas-- para lograr ese objetivo. Sobre el mismo, destacó que desde la CGT fueron “unos de sus gestores” y celebró: “Estamos completamente felices con que todo el mundo se ponga a trabajar para que en la Argentina nadie más tenga hambre”.

LEE TAMBIÉN: La CTA dio el primer paso hacia la unificación

“Algunos del gobierno que no entendieron nunca lo que es tener hambre, cuando el estómago cruje. Nosotros somos laburantes, yo vengo de una familia muy pobre. Sé lo que es no tener para un mate cocido. Voy a trabajar incansablemente para que todo trabajador no le falte el plato de comida”, manifestó a cronica.com.ar, y agregó: “Acá no puede haber hambre: ¿Hacemos alimento para 400 millones de habitantes del mundo, y no podemos darle de comer a 40 millones? Tenemos que sentarnos y ver cómo esa parte del alimento que producimos se quede acá”.

En la misma línea, Daer celebró que Fernández “se empezó a preocupar ya, antes de asumir, por la pobreza estructural y el hambre” y subrayó que es necesaria “una política de Estado para que no haya más hambre en la Argentina”.

Cuentan con nuestro compromiso para que a partir de diciembre haya un gobierno que amplíe derechos y le garantice un futuro mejor a todos y todas. Felicitaciones por esta jornada @hectordaer @SergioOyhamburu @EdgardoDepetri Antonio Caló @fernandogray José Lingeri, Carlos Quintana pic.twitter.com/seEHHY3BMF — Martín Insaurralde (@minsaurralde) October 7, 2019

“Un periodista me preguntó ‘de dónde van a sacar la plata’. ¿Saben qué? Si la prioridad no es que la gente coma, no sabemos cuál es la prioridad de la Argentina. Si las prioridades no son la alimentación, la educación y la salud, ¿cuáles son?”, cuestionó Daer durante el plenario.

"Sé lo que es no tener para un mate cocido. Voy a trabajar incansablemente para que todo trabajador no le falte el plato de comida”,

En cuanto a las regionales de la CGT en el conurbano, Caló enfatizó que si bien el Gran Buenos Aires tiene “un gran poder de convocatoria”, sus trabajadores “tienen la misma importancia que el resto” dentro del movimiento obrero y sus reclamos. “Todo trabajador tiene importancia, más allá del lugar que ocupen. Yo le doy importancia a la CGT regional del Gran Buenos Aires como a la de Formosa o Corrientes”, explicó.

Estos encuentros para intercambiar ideas son muy importantes para proyectar lo que viene. Recuperar el empleo y la producción es el camino para hacer una Provincia más justa para tod☀️s pic.twitter.com/NjeARwgwNn — Fernando Gray (@fernandogray) October 7, 2019

Daer, en tanto, destacó que si bien “alcanza con ganar” en las elecciones del 27 de octubre, es necesario “un gobierno con volumen político, y con una capacidad tal que no dude en tener a los gobernadores, a la CGT, a los movimientos sociales, a los intendentes, a todos detrás para poder cambiar la Argentina”.

Aún así, aclaró que si bien aceptarán reunirse con el sector empresarial, “no es una mesa para perder derechos, es una mesa para desarrollar la Argentina”. “No es una mesa para prebendas, es una mesa para obtener un desarrollo inclusivo y acabar de una vez por todas con esta cuestión cíclica que cada vez deja a más habitantes de nuestro país en la pobreza extrema”, proclamó.