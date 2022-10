Con un mensaje que calienta aún más las disputas internas en Juntos por el Cambio, la dirigente Elisa Carrió se quejó de las especulaciones sobre las posibles candidaturas para las elecciones presidenciales de 2023.

“Todo el mundo está entretenido con Qatar y además algunos están entretenidos con cuestiones electorales que la verdad, al punto de la situación en la que está la Nación, estoy hablando de las internas y las candidaturas, a mí me da vergüenza”, afirmó “Lilita” en declaraciones radiales.

“Hay sectores del radicalismo y el PRO que tienen que abuenarse porque si no lo hacen, no hay salida posible. Hay que restablecer las relaciones humanas”, sentenció Carrió. “Yo pedí un almuerzo cordial entre todos, que lo hagamos entre todos con el gobernador de Corrientes, que estemos todos en Corrientes para poder mirarnos cara a cara, en serio, con un diálogo franco pero además alegre. Pero no lo pude conseguir porque están muy fragmentados”, dijo la exdiputada.

La lucha interna con vistas a 2023 tomó más temperatura tras las recientes críticas de Facundo Manes a la gestión de Mauricio Macri. Eso llevó a que varios sectores internos se pronunciaran en defensa del expresidente, dejando solo al diputado radical.

Manes criticó a Macri y desató el revuelo en JxC.

Igual Carrió mantuvo su optimismo sobre las posibilidades de mantener la unidad de la alianza opositora. “Creo que se va a solucionar en el próximo tiempo. Yo voy a seguir mediando y voy a trabajar por la unidad. La unidad de Juntos por el Cambio fue un logro personal mío porque los radicales no querían ir con Macri y él tampoco quería. En estos momentos no pasa, pero el año que viene la cosa va a cambiar”, aseguró.

“Veo candidaturas presidenciales sin preparación en un mundo que está en turbulencia, que puede ir al fascismo en una guerra mundial que está desatada. Estamos en una guerra mundial, lo digan como lo digan. Y Argentina está fragmentada como están fragmentados en Brasil con lo de Lula y Bolsonaro”, afirmó Carrió.

“Los candidatos deben estar preparados en lo internacional, no veo así a ningún dirigente. Te diría que hay que estudiar más. Hay muchos equipos preparados, pero el o la que va a liderar ese proceso tiene que estar mucho más preparado que los demás”, analizó.

La situación económica: qué dijo Carrió

“Estamos ante problemas muy graves. La baja de la cosecha del trigo por la sequía va a impedir que entren los dólares que se piensan al Banco Central en diciembre. Esto que se adelantó (en referencia al “dólar soja”) deja un agujero para los próximos cuatro meses y creo que estamos chocando en diciembre. Yo creo que habrá al menos un 60 por ciento menos del trigo”, analizó.

“La situación es muy difícil. El tema de las Leliq y el Banco Central, es una especie de mentira veraniega”, dijo Carrió alertando sobre dificultades en la política monetaria que lleva adelante la entidad.

La fundadora de la Coalición Cívica también habló de la acuciante situación por lo que atraviesan los trabajadores, con salarios que no alcanzan a igualar la inflación. “El problema de las clases medias con ingresos fijos es terrible porque por un lado tenés los ingresos y por otro el aumento enorme en los gastos básicos, generalmente de alimentación, y aún con las tarifas, sin aumentarlas, ya estás en problemas con el aumento de las prepagas, los colegios…”, sostuvo.