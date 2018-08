El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 encontró culpable por los delitos de cohecho pasivo y negocios incompatibles con la función pública al ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou cometido en la compra de la empresa Ciccone por parte de The Old Fund.



Dicha entidad tenía como cara visible a Alejandro Vandenbroele, el arrepentido del caso.



En su dictamen, el tribunal integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel, María Gabriela López Iñiguez y Jorge Gorini, condenó a Boudou a cinco años y diez meses de prisión.



También lo inhabilitaron de manera perpetua para ejercer cargos públicos y le sumaron una multa de 90 mil pesos.



La prisión será efectiva de forma inmediata. Por su parte, José María Núñez Carmona fue condenado a 5 años y medio de prisión. El empresario Nicolás Ciccone, antiguo dueño de la empresa, deberá cumplir 4 años y medio de manera domiciliaria.



Alejandro Vandenbroele, titular de The Old Fund y acusado de ser testaferro de Boudou, recibió una condena de dos años en suspenso y deberá realizar tareas comunitarias por 3 años de forma no remunerada.



Por otro lado, el ex funcionario del Ministerio de Economía Guido Forcieri fue condenado a 2 años de prisión en suspenso y el ex jefe de asesores de la AFIP, Rafael Resnnick Brenner a 3 años en la misma condición.



En su sentencia, los jueces rechazaron los recursos presentados por la defensa del ex vicepresidente, como la suspensión del veredicto.