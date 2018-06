A través del sorteo, la Cámara Federal de Casación Penal designó al juez Fernando Canero como tercer integrante del tribunal que juzgará a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y ex funcionarios de su gobierno por el encubrimiento de la investigación de la AMIA por la firma del memorándum con Irán.

Canero fue designado por sorteo luego de que fuese recusada y apartada Sabrina Namer por haber ocupado antes la fiscalía AMIA dedicada a la investigación del atentado de 1994. Así, el Tribunal queda integrado por Canero, Gabriela López Iñiguez y José Michilini. En el caso están acusados. además de la ex presidenta, el ex secretario legal y técnico Carlos Zannini; el ex canciller Héctor Timerman; Jorge Khalil, supuesto representante de Irán en la Argentina; el presunto espía Ramón Bogado; el ex líder de Quebracho Fernando Esteche; el dirigente Luis DElía; el ex vicecanciller Eduardo Zuain; el ex titular de la AFI Oscar Parrilli; su segundo Juan Martín Mena; la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona y el diputado nacional Andrés "Cuervo" Larroque.