A dos décadas de la crisis política que vivió la Argentina y lo tuvo como uno de sus principales protagonistas, el ex ministro Domingo Cavallo reapareció en escena y dio un duro diagnóstico sobre la economía local, al pronosticar una inflación del 60% para el próximo año. "No creo que podamos estar en mucho menos de ese índice con este tipo de gobierno y de política", afirmó el ex funcionario durante los mandatos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa.

Cavallo planteó, además, que la situación del país puede empeorar en 2023 por la regulación en los tipos de cambio, ante lo que propuso una "liberación cambiaria". "Para que la brecha no sea tan alta, la política cambiaria debe ser razonable", agregó el ex ministro de Economía.

.

La respuesta de Feletti a Cavallo

Antes esas declaraciones del ex ministro de Economía, el secretario de Comercio Interior salió a cruzarlo con una dura réplica, al sostener que “debería llamarse a una autocrítica, o a silencio, por lo menos”.

"Cavallo tuvo tres momentos en la historia económica argentina: en 1982, con la política de seguros de cambio, permitió subsidiar el traspaso de la deuda externa privada al sector público. En el ‘91, siendo ministro de Economía, con la aplicación del Consenso de Washington y la convertibilidad, tuvo inflación muy baja, pero a partir de 1994 el desempleo fue de dos dígitos. Y después, fue responsable de la crisis de 2001 con el corralito”, recordó Feletti en una entrevista televisiva.

.

Además, Feletti señaló a Cavallo como "responsable de haber estatizado la deuda externa prviada, de haber privatizado las empresas públicas, de haber generado un modelo económico con alto desempleo". Y en ese sentido, lo vinculó con "una de las crisis más profundas de este país".

Por otro lado, el secretario de Comercio Interior se refirió a la renegociación de la deuda con el FMI y elogió la postura del presidente Alberto Fernández. "No me preocupa lo que recomiende el Fondo. Lo que me hace sentir confiado es la posición del presidente de la Nación y del equipo económico que está negociando", expresó.

.

“Ya lo ha dicho el ministro Guzmán y el Presidente en diversas oportunidades: no se va a someter al pueblo argentino a un ajuste. El Fondo podrá recomendar, pero la decisión es soberana”, cerró Feletti.