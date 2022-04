Ante la falta de dólares en el Banco Central, en las próximas semanas podrían cortarse las importaciones de café. La noticia se da luego de que las empresas más relevantes del rubro se declararan en emergencia y solicitaran una negociación contitular de la entidad monetaria para evitar el desabastecimiento, Miguel Ángel Pesce,

Cabe destacar que la Argentina importa el 100% de lo que se consume, principalmente desde Brasil. Son alrededor de 45 millones de toneladas anuales, a razón de un promedio de un kilo por habitante por año.

El conflicto surge porque el BCRA no dispone de las suficientes divisas para atender el pedido de las compañías cafeteras, que pronostican mayores inconvenientes. Por ejemplo, una conocida cadena de cafés advirtió que, si no les amplían la cantidad de divisas, deberá cerrar el 40% de sus locales. Otro empresario contó que no tiene espaldas para financiar la adquisición de la materia prima y que se plantea fabricar menos.

El punto clave es lo sucedido con el precio del café en los mercados internacionales, que se duplicó en dólares por dos grandes motivos: una dramática caída en la cosecha de Brasil por las heladas y la sequía, que estropearon la producción; y el incremento exponencial del consumo de café después de la pandemia en Europa y Estados Unidos.

Algo que en menor medida también sucedió en la Argentina, donde la ingesta de café ya se encuentra por encima del nivel prepandemia.

La Argentina depende de la importación para la producción de café.

Según informó el portal IProfesional, bajo este escenario de crecimiento del consumo, las importadoras le pidieron al Banco Central alrededor de u$s300 millones para traer café. Pero, según los empresarios, la entidad sólo les habilitaría la mitad de lo que precisan.

Es decir: la misma cantidad de divisas que el año pasado, que hoy en día apenas serviría para comprar la mitad de café, dado el explosivo incremento del precio de la materia prima a nivel internacional.

De acuerdo con el Indec, el precio del paquete de café molido de medio kilo aumentó 85,5% en los últimos 12 meses: de $275 a $510.

El próximo jueves se llevará a cabo un encuentro entre funcionarios del Banco Central e integrantes de la cámara sectorial, que tendrá como objetivo destrabar la situación