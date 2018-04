La distancia entre los docentes bonaerenses y el gobierno provincial se acrecienta. Este miércoles, tras la sexta reunión, los maestros destacaron que “ofrecen siempre lo mismo”. Del otro lado, Cambiemos jugó su carta más fuerte: María Eugenia Vidal. “Todas las propuestas fueron superadoras y todas, a su vez, rechazadas”, resumió la mandataria.

La Provincia, aseguran los funcionarios, seguirá apostando al diálogo, por lo que se esfuma la posibilidad del decreto. En el medio de las negociaciones, los maestros encabezan hoy el tercer paro del año. El Frente Docente rechazó una nueva propuesta, y la negociación cada vez se tensa más.

Por eso, la misma María Eugenia Vidal tuvo que salir a escena para decir que “van a cobrar un anticipo del 5% la semana que viene, retroactivo a enero”. Con el ofrecimiento de este miércoles, “la oferta real es del 18,3% de aumento”, apuntó. Pero todo parece estar lejos de un acuerdo. O por lo menos hasta que la cláusula gatillo no sea parte del convenio.

Acompañada por Hernán Lacunza (Economía), Federico Suárez (Asuntos Públicos), Marcelo Villegas (Trabajo) y Gabriel Sánchez Zinny (Educación), la gobernadora detalló que este miércoles se llevó a cabo la reunión número 15 y agregó: “Nuestra administración no quiere acordar algo para no poder pagar los salarios. Por eso hacemos propuestas responsables”.

Si bien este jueves los maestros realizan un paro (en el cual se verían afectados 5 millones de alumnos) desde la Provincia destacaron el “diálogo”. “Vamos a seguir trabajando para llegar a un acuerdo”, sentenció Vidal. Uno de los puntos en discusión entre ambas partes es el presentismo, por el cual la gestión ofrece una suma de hasta $6.000 al año.

“El presentismo es un límite a los abusos de licencia, por eso lo discutimos. A modo de ejemplo, ya está acordado en nueve provincias”, siguió la mandataria. En esa línea, el reclamo de los sindicatos es que es una suma en negro que no alcanza a los jubilados ni tampoco al aguinaldo.

En tanto, sobre las medidas de fuerza, Vidal recordó que “los 17 días de paro no beneficiaron a los chicos. Y los docentes terminaron cobrando el mismo aumento a fin de año que los que no hicieron un solo día de paro”.

“Estamos lejos”

Al salir del sexto encuentro, Roberto Baradel (Suteba) disparó que “la gobernadora tiene grandes condiciones para llevar adelante una buena paritaria para los docentes y no lo hace”, y ejemplificó diciendo que “solo invierten el 4% del presupuesto en infraestructura en las escuelas”.

El dirigente gremial contó que “propusimos una cláusula mixta, pero no contestaron”. Miguel Díaz, titular de Udocba, resumió que “estamos lejos del acuerdo. Necesitamos un 20% de aumento y una cláusula gatillo”. “El gobierno bonaerense -siguió- no hace más que repetir un stand up sin una mejora en las ofertas. La recaudación de Provincia este año es 40% superior y 15% más de lo esperado”.

Por su parte, desde la FEB, Mirta Petrocini detalló: “No estamos dispuestos a aceptar cifras en negro, que no perciben los jubilados y que no se tienen en cuenta al momento del cálculo del aguinaldo"