Por Roberto Di Sandro

El Decano

72 años en la Casa Rosada

rdisandro@cronica.com.ar

Reserva y expectativa

Sobre el escritorio de la quinta presidencial de Olivos, el presidente Alberto Fernández definía este pasado sábado los temas que difundirá en la fecha ante la Asamblea Legislativa. Al inaugurar el período de sesiones del año, por primera vez como mandatario, se enfrascó en numerosos asuntos y en alguna oportunidad en plena soledad.

Está concentrado desde el viernes no sólo en la Casa Rosada, sino en la quinta bonaerense donde permanece desde las últimas horas tratando cualquier cantidad de asuntos. Claro que los está seleccionando, cuidando “letra a letra” lo que va a decir y quizá no sean tan impactantes como se espera, teniendo en cuenta no equivocarse ante la delicada situación en que se encuentra el país. Sólo el viernes hizo un paréntesis en su evaluación cuando Radio 10 tuvo la fortuna de poder contactarse con él en la Rosada y realizarle un reportaje.

Tratamos de hacer lo mismo en Olivos, donde preparaba el mensaje, pero lamentablemente no tuvimos la misma suerte. En fin. Seguimos.

Destaquemos que el jueves resolvió postergar por unos días el aumento de las retenciones al campo. Recibió a la Mesa de Enlace y se lo hizo saber a través del ministro Luis Basterra. Hubo momentos de tensión, pero cuando se fueron calificaron el encuentro de “positivo”, dejando sin embargo una huella de que “el fuego disminuyó pero no se apagó”.

En cuanto al discurso, existen todo tipo de versiones acerca de qué temas abordará. En primer lugar escuchamos en la Rosada a alguien, muy breve por cierto, decir: “Hará una evaluación ‘genérica’ de los temas, tocando el de la industria”, y después todo este reguero de asuntos que registramos sin tener certeza absoluta de que los aborde: Fondo Monetario; precios y salarios; desocupación; aborto (seguro); mantener el diálogo con todos; aceptar reclamos justos, y un repaso general que incluye cómo pondrá de pie a la Argentina, especialmente a través de la “reconstrucción” de la industria.

Lo que sí es una señal contundente es la divulgación que le señaló al medio radial el viernes: enviará un proyecto que impactará sin duda: reforma de la justicia federal. Crónica tiene detalles en siguientes segmentos de esta habitual columna de los domingos. Sígala.

“Hasta el hueso”

Sobre la reforma de la justicia federal tenemos un indicio: “Será hasta el hueso”. Así surgió de conceptos emitidos dentro del gobierno. “Todo claro, preciso, justo y con un contenido bien consensuado”, remató una alta fuente.

En estos momentos trabajan para su envío inmediato al Congreso el autor de la iniciativa, el Presidente; Marcela Losardo, ministra de Justicia; Gustavo Beliz, verdadero estratega no sólo de este tema sino de otros (brillante y justo), y Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica. Este grupo trabaja en reserva y discretamente (se llama a expertos en la materia que asisten a casi todas las reuniones). Algunos hablan de que “esto hará mucho ruido”. Veremos.

“Perón tiene vigencia”

Siempre las declaraciones de un dirigente gremial tienen un valor muy perceptible para la sociedad. Sin tener en cuenta la envergadura que tenga el sector. En este caso sí, porque se trata de uno polémico pero que encabeza un grupo del pulso del trabajo de gran trascendencia: el Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano accedió a un reportaje por Radio Belgrano, AM 650, en el programa “Hola Ciudad”.

“El Presidente está haciendo todo lo posible, en pocos días de gobierno, para poner de pie al país”, confesó de entrada nomás. Al mismo tiempo reconoció algunas complicaciones que se observan “teniendo en cuenta que Mauricio Macri en cuatro años destruyó no sólo fuentes de trabajo sino otras áreas que nos llevaron a esta situación de angustia”. El dirigente se sintió perseguido durante el gobierno de Macri y concibió que allanaban su sindicato “porque se les ocurría” y jamás pudieron encontrar nada “porque no hicimos nada”. Reiteró que el actual gobierno está empeñado en lograr solucionar los problemas y “debemos apoyar las medidas que saquen al país de este descalabro”, y consideró que los jubilados “merecen más aumentos porque siempre fueron dejados de lado”.

Cristina y un gesto

Entramos en el cuadro de pildoritas reales y de las otras, pero admitiendo que estas últimas se convierten. Cristina Fernández de Kirchner es ahora titular del Senado. En un momento de la sesión del viernes una senadora la calificó “¡Presidente!”. Ella la miró y con mucho oficio verbal la rectificó: “Presidenta, diputada, con a, usted es mujer”. Después, no enojada pero sí seria, remató: “¿Qué pasa? Piden voto electrónico y ahora se demoran...”. No puede con el genio, pero por ahora reta en tono bajo.

Un hombre que siempre está atento a todas las noticias y fundamentalmente a Crónica, se convirtió en un verdadero autor de poesía sumamente emotiva y de un romanticismo ligado a todos los tiempos. El doctor Horacio Besasso, un gastroenterólogo de gran predicamento y de una humildad y generosidad absoluta, entregó su primer ejemplar de “Epílogo” y allí vuelca su léxico poético en títulos como “Libertad”, “Porque”, “Aprender”, “Alejandra” y muchos otros. Da gusto leerlo por la sensibilidad que atrapa al lector. Felicitaciones, Horacio, verdadero amigo.

¿Usted sabía que Hugo Moyano tiene una casa de dos plantas? El otro día en un reportaje lo confesó ante este escriba y nuestro colega Jorge Conti: “Sí, tengo una casa de dos plantas: una de higo y otra de laurel”. Estallaron las risas acompañando el reportaje y el humor del dirigente. Pero sí mostró su emotividad cuando nombró a quien cuida esas dos plantas: Celia, su madre. Tiene 103 años, vive en Mar del Plata

Un libro podría incidir en una compleja situación de la ex gobernadora de Buenos Aires, la “Heidi” María Eugenia Vidal. Lo escribe el actual gobernador Axel Kicillof y en esas páginas hay ciertos presupuestos que asombran y nunca se cumplieron ni se convirtieron en obras. Dicen que “el previo” se lo mostró al presidente Fernández, quien miró con sorpresa.

“Alberto, ¿qué pasa?”

A pesar de estar tratando el discurso, el Presidente está sumamente preocupado por el riesgo país. Expresiones de inquietud. Habrá variadas reuniones con economistas y expertos en materia de economía social.

En siete días retornamos a estas mismas páginas con más anticipos de Crónica en el camino informativo de la semana y por supuesto un día antes en la pantalla de HD, a partir de las ocho de la noche. Si me permiten, un recuerdo inolvidable del que escribe.

El 2 de marzo, si Dios quiere, cumplimos 60 años de casados con Normita. Un abrazo a todos.