A pocos minutos de iniciarse la sesión en la Cámara de Senadores'> Senadores para aplicar la ley de emergencia alimentaria, las distintas organizaciones sociales se congregaron en las puertas del Congreso nacional para seguir de cerca las instancias del debate que se vivirá adentro del recinto.

Las organizaciones, denominadas “Los Cayetanos”, marcharon hacia el Congreso esperando que salga la declaración de emregencia alimentaria en el país hasta 2022, que ya tenía media sanción en Diputados y restaba la propio en Senadores'> Senadores.

La zona de Congreso está copada.

Con la consigna “El hambre no espera”, los manifestantes de Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa (CCC), Movimiento Evita y MP Resistencia, entre otros se congrgaron primero en el cruce de las avenidas 9 de Julio y De Mayo, para luego caminar hasta la zona de Congreso.

La ley tiene media sanción.

José (integrante de Barrios de Pie) le comentó a Crónica que “es un momento importante a nivel nacional, ya que Argentina se va a declarar en hambre en este país que hace años y años que viene con este conflicto social, con más de 40 por ciento de inflacion, 50 de pobreza. Creemos que con esta ley vamos poder tener un plato digno de comida por cada familia, necesitamos que hoy se vote lo más rápido posible. Hay mucha necesidad en la gente ya que más allá de pagar la deuda extrena, sus intereses o asumir impuestos, me parece que la plata tiene que estar destinada a que no haya más hambre”.

En tanto, se espera que el debate de hoy sea corto y en caso de aprobarse la ley, esto le significará reasignar el gobierno unos 10.000 millones de pesos para incrementar un 50 por ciento los fondos destinados a políticas públicas de alimentación.

La sesión comienza a la 14.

Por su parte, Gildo (referente de Movimiento Evita) agregó que “las expectativa es que la emergencia alimentaria se sancione y sea ley, que podamos tener una implementación rápida porque el hambre no puede esperar hasta el 10 de diciembre. Nosotros con mucha responsabilidad y firmeza, hemos trazado un objetivo que es que el conflicto social tenga carácter insitucional, y de esa forma, encontrar respuestas concretas que buscamos. Esto es un paliativo, y sabemos que no es una medida de fondo porque en esta época de crisis es importante dar señales de aliento, señales que permitan recuperar la esperanza de nuestro pueblo, que a partir del 10 de dicembre no tengo dudas de que vamos a estar mejor”.