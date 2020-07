Alberto Fernández afirmó que en el mundo "hay que construir un sistema económico que distribuya mejor el ingreso", y pidió que "los acreedores entiendan el esfuerzo que hace Argentina para salir de la crisis", al disertar ante representantes de la comunidad financiera internacional en un encuentro virtual organizado por el Consejo de la Américas.

En una videoconferencia, en la cual dialogó con Susan Segal, coordinadora general del Consejo de las Américas, el presidente ratificó la posición de nuestro país en la negociación con la deuda externa y manifestó: "Confío en que los acreedores entiendan que estamos haciendo un enorme esfuerzo y les pido que ayuden a la Argentina a salir de esta postración".

"El gobierno que me precedió no pudo cumplir sus compromisos. En el año 2003, cuando fui jefe de Gabinete, lo que en verdad me pasó es que recibí un país en default. Y durante dos años lidiamos para sacar al país del default. Y ahora estamos con el mismo propósito. Esa deuda es un fuerte condicionante. Estamos pensando en un modelo de desarrollo que no postergue a más gente. El esfuerzo siempre recae sobre esos sectores más vulnerables. La forma de hacerlo es a través de la inversión privada para que produzca y genere empleo", agregó.

Continuó: "La oferta extranjera no es igual a la nuestra, nos demanda más esfuerzo, pero como nosotros queremos actuar de buena fe, seguiremos discutiendo. Nosotros hemos hecho la oferta posible, y es imposible que nos podamos mover de este último esfuerzo".

También habló de las oportunidades en inversiones que existen en el país, como la del yacimiento de gas no convencional Vaca Muerta. "Tenemos todas las posibilidades dadas y hemos hecho mucho esfuerzo para que no se frustren muchas industrias", agregó en referencia al plan ATP.

Al hablar sobre otros puntos, se refirió al estado de Aerolíneas Argentinas, manifestó que el Gobierno está convencido de la necesidad de sostenerla y destacó que el Estado apoyó a empresas privadas en el marco de la crisis generada por la pandemia.

Además, no dejó de mencionar el cuidado al ambiente y expresó: "La pandemia nos ha dejado enseñanzas como que cuando los humanos nos encerramos mejora el ambiente, las aguas, el aire que respiramos. Debemos cuidar el ambiente. Para ello, las energías renovables son la alternativa, pero deben ser accesibles".

La conferencia se enmarca en una serie de charlas virtuales que incluyó, en los últimos años, a mandatarios de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú y Uruguay, entre otros, y que en este caso fue organizada en conjunto con la Embajada de Argentina en los Estados Unidos.

El Council of the Americas se define como una organización empresarial "comprometida con el desarrollo económico y social, el libre mercado, el imperio de la ley y de la democracia en el hemisferio Occidental" y fue fundada por el magnate estadounidense David Rockefeller en 1963.