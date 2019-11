Por Damián Juárez

El núcleo duro del PRO dedicó parte del fin de semana para seguir criticando al renunciado secretario de Gobierno de Salud, Adolfo Rubinstein, quien tuvo que irse luego de haber aprobado un protocolo que ampliaba los procedimientos para casos de aborto legal sin el consentimiento del presidente Mauricio Macri, quien derogó finalmente la medida.

La bronca hacia el ahora ex funcionario no está referida a la parte técnica del protocolo en sí -recuérdese que en el seno de la coalición oficialista hay muchas posturas diversas al respecto- sino porque el episodio se vivió como una rebeldía que apuntó a quitarle autoridad a Macri en el presente y, en consecuencia, a ningunearlo como futuro líder de la oposición.

En ese contexto, en las últimas horas siguió la "lluvia de cuestionamientos" a Rubinstein. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, afirmó que el ex secretario de Salud incurrió en un "tremendo error de sacar algo sin consultarle a nadie". En declaraciones radiales, agregó que "las cuestiones que tiene alto impacto se consultan, porque puede haber opiniones distintas. Imaginate un gobierno donde cada uno de los miembros hace lo que le parece, ese gobierno es un caos. No funcionan así las cosas".

Mucho menos contemplativa aún respecto de su ex compañero de gabinete fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. "Lo que se discutió muy fuertemente y apareció como una puñalada por la espalda fue el hecho de haber sacado algo sin consulta para buscar un premio personal. Eso nos parece una metodología que no se hace, que no es buena", enfatizó la funcionaria.

"No puede ser que el Presidente se entere por el Boletín Oficial de las cosas que pasan. No está bien lo que hizo (Rubinstein). Tenía la posibilidad de llamar al Presidente y comentarle el tema, pero no lo hizo. En un gobierno la forma y el fondo no van separados", remató Bullrich.

Cabe recordar que, el último viernes, el propio Macri había cuestionado el proceder de su ex colaborador, al remarcar que "Rubinstein tomó una decisión unilateral y está mal, nosotros trabajamos en equipo".

Partido y Congreso

Mientras tanto, el jefe de Estado saliente ya comenzó a planificar dos aspectos de su futuro inmediato. El primero será asegurarse el lugar como líder de la oposición, algo cuestionado en cierta forma por algunos dirigentes del PRO y más abiertamente por los radicales. El primer paso en este sentido será colocar a la combativa Patricia Bullrich como presidente de su partido. "Tenemos la tarea de organizar el PRO y representar a este 40 por ciento de ciudadanos que nos votaron. Hay que trabajar en una oposición responsable, organizar el PRO y hacerlo crecer", dijo la actual titular de Seguridad, consultada sobre su inminente desembarco en la jefatura partidaria.

Bullrich habló de impulsar una apertura de ese espacio político -cuestionado justamente por haberse cerrado- y de llenarlo de "nueva gente e ideas".

El segundo próximo objetivo de Macri está en el Parlamento, donde esta semana habrá importante actividad. El Senado hará el miércoles una sesión para tomarles juramento a los nuevos legisladores y el Presidente seguirá de cerca los movimientos que ocurran allí. Otro tanto deberá hacer respecto de cómo se manejen las cosas en Diputados.

La intención es que Juntos por el Cambio se mantenga lo más unido posible, aunque la amenaza de quiebre de bloques con los radicales es una posibilidad cercana. A pocos días de la designación de autoridades, hay fuertes pujas entre distintos sectores del PRO y la UCR para definir los nombramientos.

En el Senado, por ejemplo, el actual oficialismo y futura fuerza opositora tendrá 29 integrantes, pero aún no se sabe a ciencia cierta si se mantendrán unidos o si hay amenaza de que el bloque se parta. Será en este primer round legislativo donde se comenzará a ver si Macri mantiene poder hacia el futuro o si su brillo comienza a palidecer.