En los tribunales de Comodoro Py se hizo presente Jorge Corcho Rodríguez junto con su abogado Alejandro Novak. Lo recibió el juez federal Claudio Bonadio, su secretario, y el fiscal Carlos Stornelli.



Su declaración duro poco más de dos horas y aclaró que se presentó con su pasaporte para demostrar que el día que Centeno dijo que se veía con Roberto Baratta, él estaba en Estados Unidos. "Me presenté con el pasaporte para demostrar que el día en el que Oscar Centeno dijo que me veía o que me fue a ver con Roberto Baratta yo estaba en los Estados Unidos", detalló.



Centeno habría redactado que el 17 de septiembre de 2013 "Rodríguez, Isolux y Calcaterra" fueron a "retirar". Sin embargo, refutó: "Presenté pruebas para demostrar que no estaba donde Centeno dice".



En su acuerdo como arrepentido, Centeno manifestó que en 2013 visitaban al hombre de negocios en un galpón de Munro.



"Le entregué pruebas a Bonadio que demuestran que en ese lugar no hay un galpón ni una cochera, sino un edificio de cuatro pisos que tiene entrada peatonal y en el que efectivamente yo me instalé pero recién a partir de abril de 2014. Se trata de "La Roca", una sala de rock que fue inaugurada con un recital de Manal", le relató Rodríguez al medio Infobae.



El productor también añadió que tenía relación con Julio De Vido mediante Facundo, hijo del ex ministro, con quien Rodríguez trabajó en la grabación de dos discos.



Por otro lado, dejó en claro que nunca fue contratista del Estado y no conoce a los implicados en el expediente. "Desde el año 1997 hasta hoy, cada vez que me lo piden colaboro con el PJ", respondió al ser consultado por su relación con la política.