La diputada Margarita Stolbizer se refirió a su ausencia en la última sesión en la Cámara Baja, en donde se votó el Presupuesto 2023, que recibió media sanción esta semana. "Corría el riesgo de que me cayera dormida", arrojó la legisladora.

"No fuimos Javier Milei (diputado de La Libertad Avanza) y yo solos. No me gusta esto, pero fuimos unos cuantos más los que faltamos", justificó Stolbizer, quien ocupa una banca en la Cámara de Diputados por Juntos por el Cambio.

Por otra parte, la referente del GEN se refirió a la votación del tributo por los pasajes de avión, tema sobre el que entendió que si se quedaba "tal vez la votación salía empatada", pero que "desempataba la vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner), que es lo mismo".

"Yo corría el riesgo de que me quedara ahí y cayera dormida sobre la banca. Al día siguiente iba a estar en todas las críticas por haberme quedado dormida. Podría haber tocado mal la tecla", se defendió la diputada de Juntos por el Cambio.

Al respecto, Stolbizer se quejó y consideró inhumano "sesionar durante 24 horas", algo que destaca que "no es sano", aunque enfatizó que "fue un error", y que se hace cargo de su equivocación.

"No voy a andar inventando una cosa, ni permitir que se especule con ninguna otra cosa que no sea lo que yo he planteado que es que realmente estaba exhausta, me levanté y me fui", enfatizó la diputada.