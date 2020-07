El presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, tomó distancia del comunicado emitido el sábado por ese espacio político en relación al asesinato de Fabián Gutiérrez, y, tras señalar que no participó de su redacción, dijo que él hubiera "esperado un par de horas" y consideró que la causa no tiene elementos para pasar a la órbita federal, como había reclamado la coalición.



"No tienen por qué consultarme a mí, obviamente; yo, a lo mejor, hubiera esperado un par de horas, pero eso lo digo a título personal", aseveró Negri en una entrevista que concedió anoche al canal América TV, en la que también dijo no creer que la causa "sea de jurisdicción federal". aunque sí coincidió en que hubiese sido "mejor" que la fiscal Natalia Mercado "se apartara" del expediente.



En tanto, el exministro del Interior de la gestión de Cambiemos, Rogelio Frigerio, representante del ala más moderada del PRO, y asociado a la pata peronista que dirige el extitular de la Cámara baja Emilio Monzó, planteó en esta jornada que "hay que salir de las grietas".

"Hay que tener un comportamiento responsable y moderado, sobre todo en este contexto tan difícil de la pandemia", aseveró el exfuncionario en diálogo con la radio La Once Diez.



En igual sentido se había manifestado el pasado domingo el exjefe de la bancada PRO en la Cámara baja, Nicolás Massot (también bajo el ala de Monzó) al señalar que "hay que evitar engrietar a la Justicia" y sostener que, en el caso del asesinato de Fabián Gutiérrez, exsecretario de Cristina Fernández de Kirchner, "no se puede afirmar ni descartar nada", sino que "hay que darle tiempo" a la investigación judicial.



A las declaraciones de Negri, Frigerio y Massot se sumaron también en esta jornada a las del titular de la UCR de La Pampa, Julio Pechín, quien consideró una "declaración apresurada" al comunicado de Juntos por el Cambio y planteó que "no se puede hacer política con todo" porque "no ayuda a la convivencia política".

Mientras estas voces se levantaban con un postura diferente a la expresada en el comunicado firmado por los presidentes de PRO, la UCR y la Coalición Cívica, los mandatarios de JxC guardaron silencio sobre el tema, y trascendió cierto malestar entre ellos por el mensaje partidario, al que considerarían "apresurado".



De hecho, ni los gobernadores radicales (a cargo de Jujuy, Mendoza y Corrientes) ni el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta (PRO) opinaron públicamente sobre el crimien de Fabián Gutiérrez ni tampoco sobre el comunicado.



No es una situación nueva en la coalición, que hace meses tiene entre sus gobernantes posturas muy moderadas y más cercanas al Gobierno nacional -por ejemplo en su manejo de la pandemia de coronavirus- mientras los jefes del partido manifiestan posturas más críticas.



El pasado domingo en la noche, incluso, la titular del PRO, Patricia Bullrich, una de las firmantes del comunicado en el que se definió al asesinato de Gutiérrez como "un crimen de gravedad institucional", defendió el contenido del documento. En tanto, este lunes , el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, dijo que Juntos por el Cambio se expresó "sin hacer ningún tipo de conjeturas" en el comunicado y que su objetivo como oposición es "generar equilibrios" pero no "inmiscuirse en la Justicia".

En declaraciones a Canal 13, el actual diputado mendocino ratificó el pedido para que la causa pase a la justicia federal, dijo que una buena oposición es la que "genera equilibrio" de poderes y recordó el caso de Santiago Maldonado.



"Nos expresamos sin hacer ningún tipo de conjeturas, en ningún momento apresuramos una hipótesis; sí lo único que señalamos es que es un ex secretario de una expresidenta (por Cristina Kirchner) que hoy está nuevamente en el poder, que había declarado en contra de ella, y que participa de la investigación su sobrina, e hija de la gobernadora, que por qué no traer la investigación a la justicia federal si él está involucrado en una investigación federal", indicó el radical.



Cornejo sostuvo que "el comunicado nunca hizo una conjetura acerca de una hipótesis" y reiteró que "es muy relevante, no es cualquier homicidio".