La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia ( AFI), Cristina Caamaño, consideró este lunes que la instalación de una mesa judicial durante el gobierno de Cambiemos "no fue algo improvisado" y aseguró que el ex mandatario Mauricio Macri "viene armando esto desde que era presidente de Boca".



"Esto no fue algo improvisado. Los que piensan que Macri es nada más que un tilingo, se equivocan", puntualizó Caamaño esta mañana en diálogo con AM 750 y en el mismo sentido profundizó: "Esto (la coordinación entre espionaje y Poder Judicial) él lo viene armando desde hace muchos años, desde que era presidente de Boca. Las causas cuando llegan a Comodoro PRO se frenan".



La funcionaria explicó que cuando la gestión del Frente de Todos decidió intervenir la AFI cambiaron los discos en las computadoras "y los viejos fueron a tecnología, donde se los ha ido revisando para ver si se podían reutilizar".

"Ahí encontraron este archivo, donde se ve la reunión de la mesa judicial de la provincia de Buenos Aires", siguió Camaaño en referencia al video hallado en los archivos de AFI que registró a funcionarios del Gobierno de María Eugenia Vidal reunidos con empresarios y exagentes de inteligencia proponiendo armar una "Gestapo antisindical".



Sobre esa filmación, remarcó que en las imágenes se observa a "parte de la mesa judicial de (María Eugenia) Vidal, que se completa con la mesa judicial nacional, que era la mafia de (Mauricio) Macri".



Además, destacó que "en el video se escucha a (Marcelo) Villegas (exministro de Trabajo bonaerense) decir que tiene todo arreglado con el Procurador General de la provincia de Buenos Aires, con los jueces y con la fiscal".

Caamaño insistió en la sospecha de que las cámaras que grababan las reuniones en la sede del Banco Provincia "fueron puestas por la AFI" y definió como "una Caja de Pandora" todo el material encontrado en las oficinas del organismo de inteligencia, por lo que no descarta que puedan aparecer más videos.



Por otro lado, celebró la decisión del presidente Alberto Fernández de intervenir la AFI "y no directamente nombrar un director", ya que "el director mira para adelante y el interventor tiene que revisar y ordenar".



La interventora subrayó que Fernández le " encomendó" no sólo "hacer denuncias cuando encontremos irregularidades", sino también "llevar al Estado de Derecho todo lo que se pueda a una Agencia Federal de Inteligencia, y dedicarnos a una inteligencia estratégica".



En este sentido, destacó que actualmente " debe haber 10 teléfonos encriptados en toda la Agencia", mientras que durante la gestión anterior " había 120, de los cuales 60 pertenecían a gente del Gobierno y no de la Agencia".

Sobre este último punto, identificó a algunos funcionarios que poseían estos teléfonos, tales como " la exgobernadora María Eugenia Vidal, el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, Julio Conte Grand; el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano; el presidente del Boca Juniors, Daniel Angelici; el consultor Jaime Durán Barba, y el abogado particular de (Mauricio) Macri".



"Cuando las instituciones de la democracia son desmanteladas, es difícil organizarse para defenderlas, pero nosotros así y todo creemos que ordenando, haciendo ingresar a otros actores, como la Sindicatura General de la Nación y teniendo más controles, nos ayuda a transparentar lo más posible", subrayó Caamaño.



En la misma línea, especificó que " por supuesto que va a haber algunas operaciones secretas, pero son mínimas, igual que los gastos reservados" y puntualizó que "cuando nosotros llegamos más del 99 por ciento de los gastos eran reservados" y "los únicos (haberes) públicos eran el sueldo de Gustavo Arribas y de Silvia Majdalani".



" Nosotros bajamos al 9 por ciento los gastos reservados, y estamos intentando este año que lleguen al 8 por ciento", contrastó finalmente.