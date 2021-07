La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reivindicó este lunes la figura de Eva Perón y recordó una histórica frase de la esposa del General Juan Domingo Perón, como homenaje al cumplirse hoy 69 años de su fallecimiento.



"Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando. #EvitaEterna", escribió la expresidenta a través de su cuenta de Twitter y acompañó el texto con distintas fotos en las que se ve a Evita junto a trabajadores mineros, niños y enfermeras. .

De esta manera, la ex presidente de la Nación recordó a Evita y más tarde gran parte del arco político se sumó. “Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando". #EvitaEterna pic.twitter.com/YLOh8RrFcs — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 26, 2021