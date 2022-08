Cristina Kirchner, vicepresidenta de la Nación, dio a conocer este lunes a través de un hilo en su cuenta oficial de Twitter que le solicitó a su abogado ampliar su declaración indagatoria en el marco de lo que se conoce como Causa Vialidad, en la que se investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

"Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas", consideró la vicepresidenta.

Luego, en otro tuit, completó: "Por ello he instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto".

La publicación se dio a conocer en la misma jornada en la que se lleva adelante la última de las nueve audiencias otorgadas a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola para para desplegar su alegato, con lo cual hoy será formulado el pedido de condenas para los acusados.

En esta causa se le imputa a Cristina Fernández de Kirchner la coautoría de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefe y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública durante los años en los que fue presidenta de la Nación.

Entre los imputados están también el ex ministro de Planificación Federal,; el exsecretario de Obras Públicas,; el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV),y el ex secretario de Coordinación de Obra Pública Federal,También están acusados el ex subsecretario de Obras Públicas,; los ex responsables del Distrito N°23 "Santa Cruz" de la DNV,y los ex presidentes de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz,

Fuerte comunicado del interbloque del Frente de Todos en defensa de Cristina

El interbloque de senadores del Frente de Todos (FdT) rechazó en las últimas horas los intentos de "persecución política" contra la vicepresidenta que provienen de "una parte de la Justicia" a través de la causa que se lleva adelante por presuntas irregularidades en la obra pública en Santa Cruz.



En un comunicado, el grupo de senadores que encabeza el formoseño José Mayans expresó que la persecución contra la funcionaria se lleva a cabo desde la Justicia y "en complicidad con los grandes grupos mediáticos, con el fin de desprestigiar, dañar la imagen y sacar de circulación a distintos referentes nacionales y populares".



"Nuestro interbloque se solidariza con la compañera Cristina Fernández de Kirchner, quien desde hace años viene sufriendo una embestida mediática-judicial a partir de falsas denuncias, sin que existan pruebas fehacientes y sin que se le permita ejercer con plenitud su derecho de defensa, con jueces y fiscales que lejos parecen estar de la imparcialidad que demanda el ejercicio del derecho", señalan en el escrito.