En medio de las movilizaciones en apoyo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusada en la denominada "causa vialidad", ahora la ex presidenta recibió palabras de aliento de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien advirtió que todavía “queda un mes de batalla” y señaló que desea que la ex mandataria nacional “se salve de la cárcel”.

Fue en el marco de una reunión que mantuvo la titular del Senado este lunes por la tarde con organismos de Derechos Humanos en su despacho del Congreso.

“Los chicos el otro día demostraron que el enemigo no iba a poder con ellos, y ahora el enemigo está furioso por eso, porque Larreta tiene que demostrar que es el peor, que es más duro que Macri, que Bullrich, para que toda esa gentuza que está ahí se quede conforme y lo voten. Tiene que demostrar que no nos quiere, que nos odia”, sostuvo la referente de derechos humanos.

En declaraciones a Somos Radio, Bonafini consideró que “no es porque sí que la gente salió tanto a defender” a la titular del Senado, sino que lo hizo porque “hay personas que no tienen trabajo, que salen a vender a la calle” y “los jóvenes no tienen oportunidades”.

En esa línea, arengó: “Tenemos todo un mes de batalla, todos somos Cristina. Algunos dicen ‘todos con Cristina’ porque quieren que se vuelva a presentar (como candidata a presidenta). Yo lo que quiero es que se salve de la cárcel, de la condena, que me parece una cosa terrible, espantosa. Después, si se presenta o no es una cosa de ella, no se me ocurriría a mí decirle lo que tiene que hacer porque ella lo sabe, y muy bien”.

“Si trabajamos mucho la calle les ganamos por lejos. La calle hay que trabajarla y mantenerla, no se puede abandonar. Hay que hacer marchas en las plazas y en todos los lugares, cosa de que la gente esté calentita, porque los fuegos se apagan y hay que tratar de mantenerlos siempre prendidos para que cuando se haga un acto grande, tenga el tamaño que uno quiere”, comentó al respecto la titular de Madres de Plaza de Mayo.

Hace una semana, el fiscal Diego Luciani solicitó una pena a 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos contra la ex jefa de Estado, en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en las licitaciones de obra pública en Santa Cruz durante su administración.

A raiz de ello y la negativa al pedido de Cristina de Kirchner de ampliar su declaración, militantes kirchneristas mantienen una vigilia en el frente de la casa de la ex presidenta, en el barrio porteño de Recoleta, que incluyó varios incidentes con la Policía de la Ciudad.

“Nosotros vamos a seguir caminando sobre brasas y una vez que pasemos dos o tres veces, el fuego no nos va a quemar más porque ves el resultado, ves que cuando promovés una pueblada y sale lo que sale, ves que la gente quiere estar en la calle, quiere defender a su líder, que no fue lo que le pasó a (el ex presidente de Brasil) Lula (Da Silva), y por eso él se entregó”, analizó.

Por su parte, Estela de Carlotto expresó: “No queremos que una mujer que gobernó tantos años, con tantos méritos, sea perseguida. Fue un momento histórico”. A su vez, dejó un mensaje en declaraciones a la prensa tras abandonar el Congreso: "No vamos a permitir que la condenen. La Justicia hay que cambiarla".

Criticas a Alberto Fernández

Bonafini volvió a mostrarse molesta con el presidente Alberto Fernández, a quien criticó por sus últimas apariciones públicas que incluyeron polémicas declaraciones a la prensa.

“La gente quiere la unidad con todos, con los que nos gustan y con los que no. Eso va a ser muy difícil. Vos no te podés unir con un tipo que cada vez que abre la boca mete la pata. A mí no me vengan a hacer creer eso de que tenemos que ser todos buenos”, lamentó.