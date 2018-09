Barreiro detrás de Cristina Kirchner, durante un acto cuando era presidenta. (Twitter)

En la tarde de este jueves,, quien era conocido como el "jardinero" del matrimonio de, se presentó por sus propios medios en los tribunales federales de Comodoro Py, debido a que el juezordenó su inmediata detención al estar vinculado en la causa por presunto pago de coimas en la obra pública durante la gestión kirchnerista.En mayo de 2017, la justicia de Entre Ríos condenó a Barreiro a un año y medio de cárcel por falsificar la declaración jurada con la que accedió a trabajar como funcionario en el Ministerio de Cultura y Comunicación, a pesar de no estar correctamente registrado.De esta manera, Barreiro procedió al igual que los ex secretarios, hombre de confianza de Néstor Kirchner y, ex secretario y colaborador de Cristina Kirchner, quien también decidió entregarse ante la Justicia en esta jornada.