Dos ex secretarios de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fueron detenidos la mañana del miércoles en Río Gallegos, Santa Cruz, en el marco de la causa en la que se investiga el presunto pago de sobornos en la obra pública. Se trata de Julio Daniel Álvarez y Víctor Fabián Gutiérrez.



Los arrestos fueron ordenados por el juez federal Claudio Bonadio.



En el caso de Álvarez, fue mencionado en la causa de los cuadernos por el ex piloto del avión presidencial Sergio Velásquez, como uno de los que esperaban el dinero en Santa Cruz.

Julio Daniel Álvarez, uno de los detenidos.

Víctor Fabián Guti érrez, otro de los ex secretarios de Cristina apresados.

"Las personas que solían esperar a Néstor Kirchner y a Daniel Muñoz en la ciudad de Río Gallegos eran Roberto Sosa, el Daniel Álvarez y otro señor de apellido Copeti", declaró el piloto en la causa.



En cuanto a Gutiérrez, fue mencionado por el ex secretario de Obras Públicas, José López, debido a llamados telefónicos que mantuvo con él la noche donde fue detenido en un convento con nueve millones de dólares en bolsos.