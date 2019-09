La Cámara Federal porteña le concedió este martes la excarcelación el ex director del Ente Binacional Yacyretá Oscar Thomas en la causa de los Cuadernos, informaron fuentes judiciales.

El tribunal de apelaciones dispuso que Thomas sea liberado previo pago de una fianza que deberá ser fijada por el juez Claudio Bonadio y que, según fuentes judiciales, sería de 60 millones de pesos.

Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi sostuvieron que, dado que la investigación se encuentra "agotada" y pronta a ser elevada a juicio oral, ya no se verifican los riesgos procesales que justificaban su detención.

Además, "ha dado debido cumplimiento de todas las pautas impuestas en el marco del arresto domiciliario que le fuera otorgado", señalaron los jueces.

Thomas es uno de los pocos imputados del caso cuadernos que aún no había sido excarcelado: los otros son el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, su ex número dos Roberto Baratta y el empresario Gerardo Ferreyra que se encuentra bajo arresto domiciliario.

El directivo de Electroingeniería, Ferreyra, también planteó su excarcelación ante la Cámara Federal porteña y llega en condiciones similares a las que llegó Thomas.

En el comienzo de la investigación de la causa de los Cuadernos, Bonadio había declarado prófugo a Thomas y el gobierno ofreció una recompensa de 500.000 pesos para quien aportase información, siendo finalmente detenido por el llamado de una vecina del edificio donde se había escondido, en el barrio porteño de Recoleta.

Según las acusaciones del arrepentido chofer Oscar Centeno, Thomas habría participado en entregas de hasta un millón de dólares.