Por Roberto Di Sandro

El Decano | 72 años en la Casa Rosada

rdisandro@cronica.com.ar

Mayor firmeza

En caso de no cumplirse los protocolos de la nueva cuarentena que se extenderá hasta el 16 de agosto, y ante la posibilidad de que sigan creciendo los contagios, “al gobierno no le temblará el pulso para adoptar medidas muchos más drásticas que las enfocadas hasta ahora y sin dudarlo dará marcha atrás en lo realizado hasta el momento”.

Esta es la frase que se escuchó rato más tarde del mensaje presidencial difundido el viernes al anunciarse el comienzo de la nueva cuarentena y que sólo incluye algún agregado y bastante positivo, como el de incluir nuevos comercios en las avenidas. Este concepto se obtuvo de una conversación de grupos de alto nivel al margen de lo oficial emanado de labios del jefe de Estado.

Crónica se enteró de otros detalles que no figuraron en el mensaje. Modificaban determinaciones tomadas con anterioridad a la palabra de Alberto Fernández. Se debían a la preocupación registrada por el crecimiento de los casos. Lo resolvieron los tres, el Presidente y los gobernantes de Capital y provincia de Buenos Aires, tomando como base la menor flexibilización posible.

Así se hizo y tras la espera de varios minutos, Olivos fue nuevamente el transmisor de las determinaciones concretadas. También circuló la versión de cierta irritación por parte del mandatario y de Axel Kicillof, sumándose en parte Horacio Rodríguez Larreta, ante la falta de responsabilidad de cierta gente que “no tiene derecho en poner en peligro a la ciudadanía aglomerándose en las calles o realizando actos inapropiados al participar en conglomerados y creando un clima de grave peligro para la vida de su semejantes tras casi 150 días de lucha donde el operativo sanitario alcanzó éxitos que superaron a otros países del mundo, donde la muerte alcanzó cifras verdaderamente impresionantes”.

En la cima del comando operativo, dejando de lado toda cuestión política, y consustanciados con un solo propósito: combatir el flagelo. Se pelea con valentía y sensibilidad en todos los sectores, y se rechaza a los irresponsables que miran para otro lado cuando se les reclama solidaridad en una dramática etapa que vive la historia del mundo.

Se vieron muchas caras entristecidas y de temor en estos días donde se suman contagiados en lugares en que el virus no había aparecido. Hay mucho enojo. Se anuncian más reuniones toda la semana que viene con infectólogos y el cuadro de científicos que acompaña a los tres “comandantes” del operativo.

Además se hará una evaluación “si es necesario tratar minuto a minuto sobre la situación”, se dijo. Según los comentarios el gobierno aplaude al pueblo por la forma en que, en general, cumple con los designios médicos y demuestra una gran responsabilidad.

De allí que en derredor de núcleos oficiales haya una reacción de rechazo por las actitudes de ciertos grupos, y también hubo palabras directas hacia sectores de la juventud y para aquellos que con cierta alta edad rompen códigos que hace falta respetar.

Se pidió a los jóvenes evitar aglomeraciones, actos multitudinarios y también reuniones de más de 10 personas. En este punto, se volvió a pedir responsabilidad y sentido común.

¿Es tan necesario?

Es evidente que todo el mundo está apurado por terminar la cuarentena. Más evidente aún porque no hay un peso en los bolsillos de la gente y la falta de trabajo es dramática. También es evidente que deben cumplirse las medidas de quedarse en casa. En una reunión de las últimas horas se recomenzó a medir los contagios. No sólo los más viejos se contagian y transmiten, sino también los jóvenes y hasta los más pequeños son los que transmiten. “De tal manera -dijo un científico experimentado- hay que tener cuidado con todos y cuidarse. Las edades no tienen nada que ver”.

Surgió entonces la conversación de la próxima entrevista de los dirigentes de fútbol prevista para el martes en Olivos con el presidente Fernández y el ministro de Salud, Ginés González García. Va a estar presente el equipo de médicos y expertos. Hace algunas horas, hablando con algunos entendidos, escuchamos esto: “¿Es tan necesario apurar la iniciación del fútbol? Eso puede esperar”, argumentaron.

Alguien que estaba muy cerca y participaba a medias en el intercambio de opiniones se animó a decir con calma y claridad: “No pueden pensar en algo un poco más loable: el gobierno en lugar de dar una respuesta rápida al fútbol le debe dar una rápida respuesta a abrir fábricas y puestos de trabajo que es lo que la mayoría de la gente necesita”.

Tras cartón, otra personalidad laboral apuntó con un “si este se dice gobierno peronista -por lo menos es lo que proclama a cada instante-, entonces tiene que generar trabajo como lo hizo el creador del justicialismo, Juan Perón”.

Al mismo tiempo se aludió a que la situación económica es muy brava y pensar en correr detrás de una pelota, a pesar de que el fútbol es muy necesario y una distracción que mueve millones, creemos que eso puede esperar, “hasta que desaparezca el virus tras todos los esfuerzos que se hacen para descubrir la vacuna, que eso sí es necesario. Es la vida”.

Excelente designación

Es un verdadero profesional. Es un hombre que tiene la capacidad de saber lo que hace y a la vez de tener una sensibilidad no sólo de amigo, de honestidad y de estar siempre al lado del compañero y de aquel que recorre el camino de la lucha diaria y abierta a la claridad futura poniendo el hombro para un país mejor. Se trata de Víctor Bugge, el fotógrafo presidencial, quien fue nombrado director de Prensa. Por fin alguien que conoce el trabajo de la prensa, fundamentalmente acreditada en la Casa de Gobierno.

Conocedor profundo de los temas salientes que transita nuestro país y además justo y estricto en su tarea, defensor absoluto de la libertad de prensa, y además quien escribe tiene una amistad más allá de los tiempos porque como él pertenecemos a ese arte que es la fotografía -mi padre y mi tío ejercieron esa extraordinaria profesión y su padre fue uno de los salientes maestros de la imagen-, con lo cual me tomo una pequeña licencia de elogiar a alguien que se lo merece y ya con su solo nombramiento le ha dado satisfacción a la tarea que el cronista tiene por delante.

Tanto tiempo sin tener un conocedor de la tarea, porque Víctor tan humilde en su forma de ser como brillante en su álbum fotográfico y en exposiciones ahora abordará objetivamente toda la información que debe suministrar, mantendrá ese diálogo que se negó a la prensa durante tantos años y seguramente habrá coincidencias en la forma de movilizarse dentro de la casa Rosada, así como también con las necesidades periodísticas que tenga el profesional en general. Víctor, felicidades en tu trascendente tarea de hoy.

Un mano a mano

En este segmento de Breves y Sabrosas resaltamos un mano a mano entre los dos Fernández. Es decir, entre el Presidente y la vicepresidenta, Cristina de Kirchner. Allí, en medio de un almuerzo en Olivos, se decidió anular el decreto de intervención a la empresa cerealera Vicentin. Fue, según una fuente creíble, el 24 de julio.

El diálogo fue bastante seco, por lo menos en los primeros momentos, y después el tiempo fue generando conceptos de coincidencia. Luego se juntaron horas más tarde otros funcionarios para tratar un tema que aquí, en esta misma columna, anticipamos como el “plan postpandemia”, donde figuran 60 medidas fundamentales para la situación socioeconómica.

Pero parece que el problema surge por la preocupación de este momento de tratar y preocuparse directamente de la pandemia. Entonces se resolvió que las 60 medidas que integran ese programa comiencen la semana que se inicia. Precisamente mañana, lunes, se reunirá el gabinete económico y social y parece que se sumarán otros funcionarios del interior. El movimiento de respaldo inmediato comenzará con dos ejes: “Ayuda estatal” y “Crédito productivo”.

Santiago Cafiero diseñó el modelo tras reuniones continuas con el ministro de Economía, el de la Producción y la mirada estricta del Presidente. Al mismo tiempo se reiteró que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) seguirá hasta diciembre y “si es necesario un tiempo más”. Hay una ministra que se sale de la vaina. Se trata de María Eugenia Bielsa, quien desea anunciar ya los planes de vivienda Procrear, pero están por el medio los planes de la pandemia y la deuda con los bonistas.

Nació una nueva entidad bien profesional. Se trata de la Asociación de Periodistas de la República Argentina. Allí se acreditan -están dando los primeros pasos- los de Casa de Gobierno, los del Congreso y los de Economía.

El 4 de agosto dará una conferencia de prensa Daniel Filmus, el secretario de Malvinas, Islas del Atlántico Sur y la Antártida, sobre un tema precisamente caro a los sentimientos de este diario y lógicamente a todos los lugares de la patria. Buena semana.