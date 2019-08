Santiago Cúneo buscará ser la sorpresa de las reñidas elecciones que se aproximan. A una semana de las PASO, el precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el partido Dignidad Popular destacó su orgullo por llevar en su lista a Julio De Vido y destacó que, en el caso de ser electo, estatizará el juego, eliminará los peajes de las autopistas y terminará con los subsidios a los colegios privados.

“Hemos logrado constituir una fuerza política permanente y sustentable en la provincia de Buenos Aires, de origen y carácter peronista y que viene, en contraposición a este frepasismo tardío del Frente de Todos, a poner una boleta peronista en el cuarto oscuro para satisfacer a quienes no se sienten representados en una lista donde está Juan Grabois. O se encuentran de jefe de campaña de Sergio Massa a Diego Bossio, con lo cual está absolutamente claro que el peronismo es Julio De Vido y Santiago Cúneo”, expresó a Crónica.

En ese marco, demostró estar dispuesto a tener un debate con Axel Kicillof. “A la hora que quiera, en el lugar que quiera. Que traiga el mate y los bizcochitos, que lo hacemos en el mismo cordial diálogo, pero a fondo”, aseguró, Cúneo, quien pese a las diferencias que tiene con la oferta provincial del kirchnerismo, llamó a cortar boleta y a votar como presidente a Alberto Fernández.

“Existe una realidad y es que estamos todos decididos a terminar con Mauricio Macri en octubre para que Alberto sea presidente. Pero un día después vamos a discutir que el gobierno sea peronista, por eso le decimos a la gente que tiene que votar la boleta de Dignidad Popular, porque al otro día de ganar hay que gobernar y nosotros queremos que gobernemos los peronistas”.

En cuanto a sus propuestas, indicó: “En caso de ser elegido, voy a recuperar la renta de los bonaerenses. No quiero ser empleado del presidente de turno, por eso voy a salir de la coparticipación federal, voy a salir del pacto fiscal, a mí nadie me va a decir cómo cobro los impuestos ni qué tengo que hacer con ellos. Voy a eliminar todos los peajes de la provincia de Buenos Aires, esos cientos de miles de millones van a volver al consumo y la producción de los ciudadanos. Voy a eliminar la privatización del juego, voy a reestatizar los puertos de la provincia, voy a crear la Junta Provincial de Granos, y con la suma de todos estos factores, llenando las arcas del Banco Provincia, voy a gobernar. La única decisión para salir de esta situación no es cambiar de collar, es dejar de ser perro y para eso tienen que votar a Santiago Cúneo gobernador”.

Por último, cerró: “La ciudad de Buenos Aires destina, por año, $5.000 millones para plantar flores y pintar de amarillo la ciudad, lo que representa el presupuesto total de La Matanza. Eso conmigo se va a terminar, al igual que el unitarismo centralista de esta ciudad que nos explota, nos roba, nos robó el puerto, nos robó la riqueza, nos robó la ciudad. Porque ese territorio fue cedido por la provincia para ser sede del Distrito Federal de la Nación Argentina, pero cuando dejó de serlo, debió volver de inmediato a la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, si soy gobernador, voy a hacer flamear la bandera bonaerense arriba del Obelisco”.