Julio De Vido recibió a su esposa Alessandra Minnicelli; su hermano Hugo y sus cuatro hijos. El complejo ubicado en el acceso Zabala (circunvalación 3, Parcela 191), de Marcos Paz, cuenta con una sala de visitas en el módulo número 5.

De Vido nació en 1949, está detenido en el marco de la investigación de las causas por sobreprecios en la construcción de una mina de carbón en Río Turbio y en la compra de Gas Licuado durante su gestión como ministro de Planificación Federal del kirchnerismo.

Acompañó a Néstor Kirchner y Cristina Fernández en sus presidencias siempre en la misma cartera, está acusado de desviar casi $ 270 millones destinados a obras inconclusas en el yacimiento de carbón de Río Turbio.

El 25 de octubre eludió a la Gendarmería, que iba a detenerlo en su departamento de Avenida del Libertador y Coronel Díaz, en Palermo, y se presentó en Comodoro Py con su abogado, Maximiliano Rusconi.

Si bien se negó a declarar ante el juez por la causa Río Turbio, mientras ingresaba al edificio de Comodoro Py 2002 le dijo a un periodista que estaba en el lugar: “Mándenle champagne a la doctora Carrió”.

Así, hacía referencia a la diputada nacional por el oficialismo que hace años venía denunciándolo y que hoy también cumple años, 61 en su caso.

Curiosamente, la denuncia más grande que hizo Carrió contra De Vido fue un 26 de diciembre de 2008.

En ella se incluían además al ex presidente Kirchner; el secretario de Transporte, Ricardo Jaime; al secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, y los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Rudy Ulloa Igor, la mayoría de ellos detenidos.

Esta Nochebuena y Navidad fueron las primeras fiestas que el ex funcionario kirchnerista pasó privado de la libertad, a lo que se suma la de su cumpleaños.

Además, en el mismo establecimiento carcelario también está detenido el cuñado de De Vido, hermano de su esposa, Claudio “Mono” Minnicelli, acusado por supuesto contrabando y lavado de dinero, por ser considerado responsable de la denominada “mafia de los contenedores”, cuya presunta operatoria consistía en adulterar las planillas que indicaban el peso y el contenido de contenedores con mercadería importada. Minnicelli fue detenido el último 7 de agosto en la localidad bonaerense de Chapadmalal mientras hacía compras, cuando llevaba nueve meses prófugo.

En el mismo lugar está detenido Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de gestión del ministerio que conducía De Vido; Víctor Manzanares, el contador de Cristina Fernández, el empresario del grupo Indalo, Fabián De Sousa y los dirigentes Luis D’Elía y Fernando Esteche.

En Ezeiza pasan sus días el ex secretario de Obras Públicas, José López; el empresario santacruceño Lázaro Báez; el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime; el ex vicepresidente Amado Boudou; el contador de Báez, Daniel Pérez Gadin; el ex secretario de Legal y Técnica, Zannini; y el empresario del grupo Indalo, Cristobal López, entre otros.