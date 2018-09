Norma Espamer era peluquera. Este sábado, cerca del mediodía y antes del choque fatal, atendió a José Manuel De la Sota en Río Cuarto, horas antes de que el ex gobernador viajara hacia Córdoba capital y perdiera la vida en la ruta 36.

"Se dormía, estaba muy agotado", reveló Espamer.

"Vino al mediodía y se fue a las 15.30, estaba apurado porque era el cumpleaños de su hija Natalia. Se dormía, se dormía, estaba muy agotado", contó.

Además, Norma agregó: "Le hice unas mechas oscuras. Estaba muy cansado. Comió una ensalada de frutas y se durmió tres veces. Se comió 4 caramelos y se fue".

Aseguró también que el ex gobernador le dijo que "no estaba muy bien, que tenía muchos problemas. 'Si no voy al cumpleaños de Nati, se va a poner mal', me dijo", agregó Norma.

"Tengo mucha tristeza", cerró la peluquera.