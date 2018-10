Por Roberto Di Sandro

El Decano

70 años en la Casa Rosada

El aumento del gas lo pagará el pueblo en 24 cuotas y con intereses. Sorpresa y otra bronca más para la gente. El decreto salió en el Boletín Oficial. Desatino total. Porque además del incremento que se prepara a partir del 1º de enero, se suman los que están en vigencia que deben pagarse de aquí a fin de año. Simultáneamente la prédica del gobierno se asienta con los poderosos. El Presidente se reúne con los grandes empresarios del G-20 en ese grupo denominado B-20 y asegura que la lucha contra la corrupción es "crucial" para el crecimiento del país. Entonces la pregunta generalizada surge de inmediato: se reúne con los empresarios pero los trabajadores, los sectores que transpiran la camiseta para trabajar o buscar un trabajo ¿deben esperar una audiencia? Sin duda la diferencia de niveles se advierte a todo trapo. Esto en medio del mismo clima de todos los días: aumento de precios, despidos, dólar que fluctúa entre los 38 y 39 pesos hacia los 44; violencia en las calles porque los robos se acrecientan y el rumbo económico se mantiene hacia un objetivo que ya está: la recesión y una crisis que no se detiene.

De pronto otro golpe en el interior del gobierno: Lilita Carrió le pega con todo al ministro Garavano por apreciaciones en torno a que los ex presidentes no deben ser detenidos hasta que la Justicia decida su culpabilidad. El apoyo inmediato de algunos hombres de Cambiemos hace que Lilita se enfurezca más y envíe una furiosa carta que toca hasta al propio Presidente. La "interna" se renueva en el partido oficialista tras todos los cambios. El país observa sorprendido y empobrecido. Algunos dicen que "todas estas peleas son para desviar la atención pública". Otros, al contrario, señalan que la polémica legisladora quiere "desligarse de a poco del macrismo". Finalmente, la voz de la calle les pone punto final a todas las interpretaciones: "El pueblo ya no come vidrio... No hay desviación que valga. Hay que saber gobernar y no saben". Telón. El presidente Macri escucha todo esto y mucho más, como lo que recalcamos de un reservado recibido: su imagen está cayendo estrepitosamente y quien debe tomar este asunto y cambiar los números es el ecuatoriano Durán Barba. No se ve por ningún lado, por lo menos el visible. Ahora, en estos momentos que escribimos nuestro habitual espacio de Intimidades, hay muchas reuniones en Olivos, en Los Abrojos.

Caos y expansión

Anoche el Presidente inauguró los Juegos Olímpicos. Presencia de un mundo de gente alrededor del Obelisco. Todo estaba preparado desde hace varios meses, pero un grito de la calle llegó a la Casa Rosada: "No se puede transitar por ningún lugar del microcentro. ¿Por qué este evento no se hizo en otro lado, más en lugares abiertos?". Ya no hubo tiempo de cambiarlo y durante algunos días habrá que arreglárselas para ir a trabajar por esas amplias zonas del centro. Algo más: no es la primera vez que se hacen estos juegos en la Argentina. Ya en 1947 o 48, durante el primer gobierno del General Perón se hicieron los Juegos Olímpicos panamericanos. Fui testigo trabajando para la agencia Télam. Hago mención porque reiteran que "es la primera vez". Casualmente mi colega Eduardo Campilongo, muy joven en aquella época, recibió el saludo del tres veces presidente cuando casi todos los días aparecía allí. en el circuito KDT, para asistir a los Juegos. Y no se molestaba a nadie porque los lugares destinados al trabajo estaban totalmente despejados. De cualquier manera en Villa Soldati el desarrollo de los juegos será una verdadera expansión para la gente que acuda a verlo. Rodríguez Larreta, para un próximo evento, busque un lugar apropiado.

Carrió contra todos

Después de la apreciación de Garavano en torno a que a un ex presidente no se le debe dar preventiva y detenérselo sino cuando la Justicia lo decida concretamente, comenzaron los "bombazos" verbales de la polémica Lilita Carrió. Allí mismo, martes o miércoles, el ministro de Justicia presentó la renuncia. Macri no se la aceptó pero le señaló que había cometido un error. De cualquier manera lo ratificó en su cargo. En las últimas horas el Presidente busca un acercamiento entre los dos y en llamados telefónicos con Lilita le pide que se acerque a su despacho para que se reconcilien. ¿Le hará caso? O quizá, como todo es reservado, ya lo habrán hecho... Lo dejamos ahí.

Lo que no se dijo

Breves y Sabrosas es el bloque especial. Vamos directamente al grano:

A) Pacto Fiscal del Presupuesto: faltan tres para firmar: Santa Fe, Formosa y Chubut. Rogelio Frigerio lucha denodadamente para que lo hagan. Hasta ahora, "patinada". Los que no lo harán nunca son Santa Cruz, La Pampa y San Luis. En el despacho del ministro esperan una determinación definitiva.

B) Macri también lucha contra los que remarcan precios. Llamó al secretario de Comercio y le pidió que las multas "sean bien pesadas". Hasta ahora nadie le hace caso.

C) Un ex presidente de la Unión Industrial, ahora diputado del FR, José Ignacio de Mendiguren, dijo: "Yo no firmo el Presupuesto que mandó el gobierno. Tienen que modificarlo con consenso". Y algo más: "El índice de la actividad industrial cayó más de un cuatro por ciento y en el empleo industrial cesaron más de 110.000 puestos de trabajo". Más claro, échele agua.

D) Un hombre con conocimientos de nuestra situación económica, pero de todos los tiempos, apuntó contra la intervención de Osdepym, organismo básico de CAME. Osvaldo Cornide, de quien se trata, dio a conocer una serie de detalles sobre la corrección que tuvo siempre en ese organismo y recalcó: "Nunca dependió ni tuvo el aporte societario de central empresaria alguna, como lo demuestra su padrón de afiliados". En su nota a todos los medios considera que el decreto de intervención "es un hecho inaudito ya que Osdepym es una obra social transparente, eficiente y con superávit. Cada uno tendrá que asumir su responsabilidad".

E) Un hecho sorpresivo e histórico: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos accedió a revisar la situación de los militares argentinos presos por delitos de lesa humanidad. Las audiencias comenzaron el día 3 en los Estados Unidos.

F) Ya están en Buenos Aires los equipos de seguridad de los presidentes que asistan a partir del 30 de noviembre a la reunión del G-20. Ese día será feriado nacional en la Argentina. No pasará nadie.

G) "Crisis económica y respuesta política" fue la conferencia que brindaron los expertos en la materia Pascual Albanese, Jorge Castro y Jorge Raventos. Fue la última de este segmento.

Decisiones

La caída económica será tema de la reunión de gabinete prevista para mañana en la Casa Rosada. Hay un documento reservado del Banco Central que le será leído al Presidente en torno a la situación de dólar y su fluctuación, así como aspectos salientes del sistema cambiario. De concretarse la reunión, que desde hace un mes se formaliza diariamente, habrá "un análisis general de lo que pasa en el país y qué decisiones deben adoptarse", se comentó. En una semana volvemos "con todo" lo que pasa en la Rosada y más allá y a las 22 del viernes por Crónica HD. Seguimos con optimismo.