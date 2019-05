Cumbre del "Pro puro". El último lunes hubo cena y charla de cara a las Primarias de agosto. (@jorgemacri)



@Flopa01



Lejos de achicarse por la caída en las encuestas, Cambiemos demostró en las últimas semanas que piensa dar una fuerte pelea de cara a agosto. Sabe que todavía falta mucho para la votación y no es la primera vez que, meses antes, acepta una aparente desventaja. La inflación de marzo del 4,7% y el dólar a casi $47 a mediados de abril lo obligó a salir de lo que parecía "el único camino posible" para entrar en modo electoral: "todo es posible".



Entre los últimos anuncios que buscan revertir la baja en las encuestas se destacan los que van en contra del relato fundacional del PRO, vencedor de la interna Cambiemos en 2015: las medidas para incentivar la demanda y el consumo interno, la aceptación de que no hay respaldo para más aumentos tarifarios (hasta octubre), las opciones de contención para aquellos con problemas para enfrentar los créditos hipotecarios tomados en UVA, los precios "congelados" pactados con empresarios, el pedido y el permiso concedido por parte del FMI para intervenir el mercado cambiario.



Pero el aparente cambio de táctica en materia económica para aliviar el impacto de la recesión, no fue tal en términos de estrategia política. "Estamos convencidos de que va a haber otro mandato, pues Mauricio Macri representa el camino para estar mejor. No podemos tirar la toalla", aseguró esta semana el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en una entrevista televisiva.



El candidato sigue siendo el Presidente, la lealtad de la gobernadora María Eugenia Vidal continúa intacta, el Gabinete no sufrió modificaciones (sólo hubo un amague del ministro de Producción, Dante Sica), se realizaron eficaces reuniones con el radicalismo encabezadas por el ministro del Interior Rogelio Frigerio, Elisa Carrió armó barullo con alguna declaración incendiaria y rápidamente dio marcha atrás, se puso sobre la mesa un acuerdo de gobernabilidad con un sector del PJ, el mismo identificado como "dialoguista" al comienzo de la gestión. Y el más importante de todos los no - cambios: la confrontación discursiva vuelve a ser con el kirchnerismo, aunque la líder de Unidad Ciudadana aún no definió candidatura y estaría probando con el perfil bajo y el tono conciliador, aquel que asomó en las legislativas del 2017.



"Volver al pasado sería autodestruirnos", advirtió el Presidente en una de sus visitas de esta semana. Para el gobierno, el principal motivo que genera la desconfianza de los mercados y la consecuente volatilidad del dólar es la posibilidad de que regrese al poder Cristina Fernández de Kirchner, cuya imagen mejora al ritmo que caen los salarios. "La fragilidad de hoy tiene que ver con lo político, no con lo económico", explicó Peña.