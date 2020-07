Funcionarios de distintas regiones y colores políticos salieron en las últimas horas a pedir que "no haya juntadas" el próximo lunes, cuando se celebre el Día del Amigo. Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba y Rosario fueron algunas de las regiones en las que las autoridades salieron a hablar públicamente del tema.

Uno de los últimos fue el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, quien aseveró este miércoles que, tras la apertura de actividades que se analiza para después del viernes, hay que "ser cautelosos porque, más allá de la estabilidad" en la curva de contagios de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires, "la presión en el sistema de salud sigue existiendo".

Luego, se refirió a la celebración por el Día del Amigo y opinó que "todos quisiéramos festejarlo como antes, pero no es el momento de hacerlo de esa manera". "Podemos festejar con amigos, pero de otro modo: seamos creativos, pero no debemos juntarnos", exhortó Santilli. "No hay vacuna ni tratamiento, y las posibles vacunas recién están en fase exploratoria, y sabemos que las juntadas generan contagios", agregó.

En tanto, la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, María Teresa García, también pidió a la población evitar salidas o reuniones para celebrar el Día del Amigo "porque el conglomerado y la cercanía generan el contagio" de coronavirus.



"Tenemos que tener más cuidado que nunca porque el virus vino para quedarse y lo vamos a tener por largos meses", analizó la funcionaria durante una entrevista con Radio La Red y reconoció que habrá "preocupación" por parte de las autoridades "hasta que baje un poco el número de contagios" de Covid-19.

En Rosario, en tanto, se acordó con el sector gastronómico postergar la celebración para más adelante, como ocurrió durante 2009 con la gripe A. Y en lo que respecta a Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti dijo este lunes que “hasta que no haya cura o vacuna para el coronavirus, no habrá juntadas con amigos”.

El día después del 17 en Capital

En declaraciones al canal América TV, Santilli también habló sobre la apertura de actividades que se planea una vez finalizada la actual etapa de cuarentena estricta.

El vicejefe de Gobierno dijo que están trabajando sobre "un documento de trabajo para analizar diferentes segmentos, todos ellos con protocolos" y precisó que vienen "trabajando en más de 100" procedimientos.



"Pensamos en una etapa posterior al 17 de julio que vaya gradual y paulatinamente recuperando lo que fue la etapa anterior, e ir viendo de abrir otras actividades", continuó el funcionario porteño.



"Las más lejanas tienen que ver con las de aglomeración de gente en lo que es eventos con público en espacios cerrados, como teatros y cines. Y tampoco tenemos en esta etapa a los shoppings", precisó.

En ese marco, agregó: "Sí queremos recuperar lo que teníamos en la etapa anterior porque muchas de esas cosas se realizaban en el espacio público, y, por ejemplo, la idea es extender la salida de los chicos, de dos a tres veces por semana, porque la idea es evitar la aglomeración los fines de semana".Además, Santilli detalló que, "en esta etapa, vamos a seguir teniendo controles firmes y también vamos a trabajar mucho con la provincia para evitar el paso de una jurisdicción a la otra si no es una actividad permitida".Y ejemplificó con la construcción: "Nosotros sabemos y sentimos que tiene que volver la construcción, pero no es el momento ahora porque el 75% cruza la jurisdicción, pero sí la tenemos prevista para un poco más adelante, porque es reactivadora, y la gente lo necesita".

Diego Santilli junto a Alberto Fernández y Axel Kicillof, en una de las reuniones entre Ciudad, Nación y Provincia (Gentileza @diegosantilli/Twitter).

El día después del 17 en Provincia

"Estamos empezando a pensar en obras a las que le quedan 30 o 60 días para terminar que no tienen tanta gente ni requieren de tanto personal, para poder empezar con este tipo de obras", agregó.Finalmente, Santilli expresó que, con Nación y Provincia, "hay una buena relación, y se fue formando para atravesar esta pandemia juntos".

La ministra de Gobierno anticipó que los casos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) "no están creciendo tanto, pero aún hay crecimiento", por lo que explicó que se mirarán "con mucha atención los números" antes de tomar una definición respecto de cómo continuar con la cuarentena desde el próximo viernes, cuando finalice la etapa de aislamiento estricto que rige desde el 1° de julio.



García anticipó que "en la Provincia hay cosas que no se van a hacer, como las actividades deportivas al aire libre" y graficó que "en Capital hay parques grandes, pero en los municipios del Conurbano es la plaza del barrio y tenemos que evitar conglomerados de gente".



"Si los números acompañan, la atención del gobernador está en el tema de la producción y la actividad industrial", resaltó y opinó que "no se pueden abrir actividades que sigan complicando los contagios".

María Teresa García, ministra de Gobierno bonaerense (Télam/Archivo).

"Nosotros saltamos de la fase 3 a la cuarentena restringida el 1° de julio para aplanar la curva. Si los casos no disminuyen ¿cuál es el sentido de abrir en el medio de un contagio masivo?", preguntó la funcionaria, quien destacó que "es anticipado plantear qué cosas se van a abrir porque todo dependerá de cómo estén los contagios".Luego, sostuvo que "el sacrificio que hizo la gente" para respetar la cuarentena "tiene que concluir en algún momento", y apuntó que "lo próximo será abrir un poquito y cuidar extremadamente".En ese sentido, García puso de manifiesto que "no se puede jugar partidos de fútbol ni comer asados con amigos", pero destacó que "hay que privilegiar que puedan ir a trabajar los que deben hacerlo", por lo que pidió "responsabilidad social" para la etapa que se iniciará el sábado próximo.