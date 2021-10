La negativa del interbloque de Juntos por el Cambio a dar quórum en la sesión en que debía tratarse la ley de Etiquetado Frontal de Alimentos tuvo distintos efectos colaterales. Uno de ellos fue la pelea que el legislador Fernando Iglesias protagonizó en las redes sociales con los seguidores del economista Javier Milei, que lo criticaron por no haber bajado al recinto.

"Se me llenó el TL de militantes de Milei que dicen que los diputados tenemos siempre que dar quórum porque si no, nos robamos el sueldo. O sea que Milei le va a dar siempre quórum al peronismo. Entendí bien? Es bueno saberlo para decidir a quién votar el 14 de noviembre", escribió Iglesias en su cuenta. Y luego, se dedicó a responderle a los seguidores del economista, candidato a diputado por La Libertad Avanza en las elecciones del próximo 14 de noviembre.

Cómo fue el ida y vuelta en Twitter

"Hacen bien en estar hartos de los que votan siempre, hasta que se viene la crisis y votan a la oposición pero no le dan control de las cámaras ni de las provincias ni de nada y les piden que arreglen todo en cuatro años. Y vuelta a empezar. Yo estaría harto, también", fue su réplica al usuario @superboquense, que le había expresado: "Fernando con todo respeto, la gente esta harta de los políticos, en cualquier reunión se habla mal de todos en gral, Milei es producto de eso y lo capitalizó".

"Fernando, el BCRA sin autonomía, que es lo que hoy es, pasa a ser un instrumento para el impuesto inflacionario. El gobierno de turno crea un impuesto, que no pasa por ley. Y de paso, crea dinero para comprar voluntades o hacer campaña de la manera actual. Milei tiene razón", opinó @agustinltitu en Twitter.

En ese caso, la respuesta de Iglesias fue: "No. No tiene razón. Los bancos centrales existen en todos los países que funcionan razonablemente. Lo que no existe en ellos es el peronismo, para el que parece trabajar Milei".

En medio de ese ida y vuelta, apareció Ramiro Marra, candidato a legislador del espacio liderado por Milei, que le respondió a Iglesias: "Entendiste MAL Tambien entendiste mal cuando votaste igual que los K:

- Ley de Alquileres

- Renta Financiera

- Góndola

- Teletrabajo Ah y no tenemos "militantes" xq eso suele ser pago con recursos de todos. Preocupate mas x criticar a los K y no a los liberales".