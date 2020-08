Luego de la masiva movilización en contra de la reforma judicial que tuvo lugar el lunes en los alrededores del Obelisco y en distintos puntos neurálgicos del país, en las redes sociales se lanzó una nueva convocatoria para el miércoles de la semana que viene, día en que está previsto que se trate el proyecto del Gobierno nacional en el Senado.

Con #26ATodosAl Congreso y #26ANoALaReformaJudicial como estandartes, distintos usuarios fueron subiendo el llamado a realizar un banderazo y los hashtag no tardaron mucho en volverse tendencia en Argentina, con una catarata de opiniones a favor y en contra de la iniciativa, tal como había ocurrido antes, durante y después del 17A.

Una de las publicaciones en las que se llama a movilizarse el 26 de agosto.

Otro de los tuits agrupados bajo el #26ATodosAl Congreso para pedir que no se apruebe la reforma judicial.

El proyecto de reforma judicial en el Senado

El proyecto de reforma judicial enviado por el Poder Ejecutivo y que busca modificar la organización y competencia de la Justicia Federal obtuvo el miércoles dictamen de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado y está listo para ser debatido durante la próxima sesión.



La iniciativa contó con el apoyo de los legisladores del Frente de Todos, en tanto que el interbloque de Juntos por el Cambio y sus aliados se opusieron, lo que generó varios cruces con el oficialismo. El proyecto crea la Justicia Federal Penal, mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Penal y Penal Económica.

.

Entre otros puntos, se prevé la unificación de las Cámaras de Apelaciones y la creación de tribunales orales; se establece que los concursos del Consejo de la Magistratura para cubrir nuevos juzgados deben realizarse por prueba de oposición oral y pública; y se traspasa a la Ciudad de Buenos Aires la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio.

Patricia Bullrich habló sobre la marcha

La presidenta de PRO, Patricia Bullrich, enmarcó la decisión del bloque legislativo de Consenso Federal de no respaldar el proyecto de reforma judicial que impulsa el oficialismo en "las primeras repercusiones de la marcha".

La ex funcionaria volvió a destacar la convocatoria del #17A, al señalar que se trata de "marchas pacíficas, que se hacen en días feriados, que no tienen violencia y que no tienen organización con un aparato millonario que las avalan".