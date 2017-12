El primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, se entregó esta tarde ante la Justicia, en los Tribunales Federales de Comodoro Py, luego de que los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieran este viernes su inmediata detención por riesgo de fuga y maniobras para ocultar su patrimonio, en la causa en la que está procesado por defraudación en la obra pública, informaron fuentes judiciales.

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques fueron quienes pidieron la detención de Carlos Santiago Kirchner, ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública y primo del ex presidente Néstor Kirchner, por la causa de fraude en la obra pública.



"Se ha corroborado fundadamente que el acusado, a través de distintas maniobras económicas y financieras elusivas, logró ocultar parte de su patrimonio y frustrar la posibilidad del rastreo y recupero de activos, sustrayendo del alcance de la Justicia la suma de prácticamente 4 millones de pesos", consideraron los fiscales.



En un dictamen entregado al juez federal Julián Ercolini, quien deberá resolver si lo acepta o rechaza, los fiscales del caso sostuvieron que el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública del kirchnerismo mintió además al dar su domicilio en el juzgado, según informaron fuentes judiciales.



El primo del fallecido ex presidente está procesado sin prisión preventiva como supuesto integrante de una asociación ilícita y defraudación, delitos que prevén penas de hasta 16 años de prisión.



Se trata de la misma causa en la que está procesada la ex presidenta Cristina Kirchner por direccionar a favor del también procesado y detenido empresario Lázaro Báez el 80 por ciento de la obra pública en Santa Cruz, durante su gobierno.



Para los fiscales, las condiciones variaron desde que se dictó la resolución en su contra, porque Carlos Santiago Kirchner "no sólo ocultó bienes de su patrimonio sino que también ocultó su lugar de residencia real con el claro objetivo de que el Tribunal no conociera su verdadero domicilio".



El ex funcionario declaró dos domicilios en Río Gallegos que serían inexistentes; en uno hay un baldío, y en el otro una unidad del Servicio Penitenciario Federal



Además, los fiscales remarcaron que el procesado cuenta con "numerosos y variados medios para profugarse", como vehículos, embarcaciones, empresas en el exterior.



Para la Justicia, Kirchner incurrió en una "descapitalización de sus activos monetarios" mientras avanzaba la causa penal en su contra y se ordenaban medidas cautelares.