Juliana Di Tullio, senadora nacional por el Frente de Todos, consideró este jueves que la persecución política durante la gestión de Mauricio Macri fue "una campaña de exterminio contra los sindicatos" y apuntó contra la ex gobernadora María Eugenia Vidal por no haberse pronunciado sobre el video que registra una reunión de 2017 en la que se acordaba una estrategia para armar causas contra gremialistas.



"Es una campaña de exterminio contra los sindicatos y contra las organizaciones libres de los trabajadores", dijo esta mañana Di Tullio en declaraciones formuladas a la radio AM750, en las que, al referirse a la exgobernadora, subrayó: "El silencio de María Eugenia Vidal lo que hace es hacerla cargo de este delito".



La senadora presentó el miércoles en la Cámara alta un proyecto de declaración para repudiar el funcionamiento de una "mesa judicial" en la provincia de Buenos Aires a partir de las imágenes de la grabación en la que se ve al ex ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, compartir una reunión con empresarios y ex agentes de jerarquía de la Agencia Federal de Inteligencia ( AFI).

Sobre el contenido de ese video, Di Tullio señaló quepero indicó que sí le sorprendió mucho " ver y escuchar cómo armaron un aparato estatal de persecución ilegal y judicial a los gremialistas de la Argentina", una novedad que la "impactó enormemente".En la misma línea, sostuvo que también "le impacta" que " esté arreglado con el actual procurador de la provincia de Buenos Aires, (Julio) Conte Grand, y armado por agentes de altísimo rango de inteligencia, como (Juan Sebastián, exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI) Di Stéfano".Di Tullio consideró que

Finalmente, remarcó que antes de la charla grabada en junio de 2017 en la sede platense del Banco Provincia el exministro Villegas " fue un rato antes a Casa Rosada a juntarse con (Mauricio) Macri y con (Gustavo) Arribas", con lo cualEl titular del Jugado Federal N° 3 de La Plata,, a cargo de la causa, dispuso ayer el allanamiento de la Municipalidad de la Plata y de otros seis lugares, además de dos órdenes de presentación en propiedades vinculadas con las personas que aparecen en el video encontrado en la AFI, que dio origen a la investigación judicial.El juezcontra dirigentes sindicales, informaron fuentes judiciales.