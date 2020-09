El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, confirmó que entre lunes y miércoles de la semana próxima la ciudad de Buenos Aires presentará un amparo ante la Justicia, para frenar la decisión de traspasar a la provincia de Buenos Aires una parte de los fondos adicionales que la Ciudad recibía desde 2016.

"El amparo será presentado en los próximos días, entre lunes, martes o miércoles", anunció Santilli en declaraciones a radio Mitre, en las que insistió que la medida adoptada por el gobierno nacional fue "intempestiva, anticonstitucional y unilateral".

.

"Es una actitud intempestiva, nos duele, porque nos quita el esfuerzo de planificación presupuestaria de una sana administración para 7 millones de argentinos; tres que viven en la ciudad, y casi cuatro que viene a trabajar todos los días", añadió el funcionario porteño.