Por Luciano Bugner

@lucianobugner

El día después de la recategorización a la baja del Trabajo'>Ministerio de Trabajo, las miradas del mundo sindical estuvieron puestas en Mendoza, donde se lleva a cabo el Labour 20, evento que reúne a los máximos líderes gremiales del mundo. Miembros de la CGT le confirmaron a "Crónica" que "es muy probable que la fecha del paro se adelante", aunque primero buscarán reunirse de manera urgente con Mauricio Macri.

Jorge Triaca (secretario de Trabajo) y su nuevo jefe, Dante Sica (ministro de Producción), llegarán en el mediodía del miércoles a la provincia mendocina, donde se les entregará un documento firmado por todos los asistentes. "El mundo entero nos expresó que es una vergüenza que Trabajo sea una secretaría", le dijeron a este medio desde Mendoza.

Es por eso que en los próximos días se reunirá la mesa chica de Azopardo para discutir si la huelga nacional queda establecida para el martes 25 de septiembre, o si, en su lugar, se dispone adelantarla una semana. "Primero queremos juntarnos con Macri y que nos explique estos movimientos que hizo", confiaron desde la central obrera.

Con prudencia, el triunviro Carlos Acuña dialogó con Radio 10 y destacó que "en principio, el paro sigue en pie para el 25 de septiembre. Organizarlo lleva un tiempo y, salvo que haya una reunión de urgencia, seguirá para esa fecha".

El líder de la CGT sentenció que "este gobierno está licuando los salarios, está saqueando al pueblo, no sólo a los trabajadores, sino a las industrias y a las pymes. Pero no es que no se dan cuenta, ellos apuntan a ello. Quieren que las clases bajas sean indigentes. Hay un ambiente muy malo: la gente está enojada".

No es menor la presencia de Juan Carlos Schmid en la reunión con los gobernadores del PJ. "Acá nadie quiere patear el tablero. Vamos a hablar con todos", se escuchó decir en el emblemático edificio de San Telmo. El canal elegido por la central obrera es Miguel Angel Pichetto, el nexo que les abrirá las puertas -o por lo menos eso creen- para un encuentro con el Presidente.

Por fuera de la CGT, el sindicato de Smata (mecánicos) sirvió como escenario de reunión del llamado Frente Sindical por el Modelo Nacional. El gremio anfitrión, camioneros, pilotos, canillitas, peajes, la Corriente Federal, entre otros, resolvieron reunirse mañana con más de 100 intendentes para "analizar la situación del país". Además dispusieron realizar un plenario de regionales para el próximo 20 de septiembre.

Quien apareció en escena fue Hugo Moyano. El líder camionero y presidente de Independiente compartió un almuerzo en Aeronavegantes -invitado por Juan Pablo Brey- donde asistió el triunviro Schmid. Tras el portazo de Camioneros a la CD de la CGT, los dirigentes limaron asperezas. Y también hablaron del paro, pero "muy por arriba", confiaron.