El ex presidente Eduardo Duhalde habló en exclusiva en el programa " Solo Periodismo" por Crónica HD tras su reunión con el nuevo gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y opinó: "las retenciones me parecen bien". El ex mandatario agregó: "Son medidas muy parecidas a las que tuve que tomar yo en 2002, estoy contento".

Además, Duhalde aseguró que "es el primer gobierno en mucho tiempo que se centra en el trabajo".

Sobre una posible reunión con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dijo: "Quedamos en que me llamaba, yo no tengo problemas en reunirme con nadie".

Respecto a su reunión con Kicillof, contó: "me puse a disposición para ayudarlo en lo que pueda", y agregó: "María Eugenia Vidal no tenía ningún ministro mujer y todos venían de Capital Federal". Sin embargo, aseguró que "gobernar la provincia de Buenos Aires es más dificil que dirigir al país".