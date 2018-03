Nicolás Dujovne, se refirió este miércoles a las declaraciones de Eduardo Duhalde, las tildó de "muy desafortunadas" y manifestó que "no está mirando la realidad". El ex presidente había trazado un paralelo entre la actual situación económica y la crisis del 2001.

El funcionario expresó con radio La Red que fueron "declaraciones muy desafortunadas de una persona que no está mirando la realidad. Estamos creando muchísimo empleo y bajando el déficit fiscal. Todo lo contrario a lo que pasaba en 2001. Está bajando la inflación y el déficit, nos integramos al mundo, integramos el G-20. Pasamos de la decadencia al crecimiento y la esperanza".

Agregó que nuestro país necesita "mucho tiempo todavía" y que está en un proceso de cambio. "Sacar a Argentina del estancamiento y ponerla a crecer ha sido un gran esfuerzo. Por supuesto faltan muchas cosas", dijo.

El ex presidente había afirmado a FM La Patriarcada: "Tengo ganas de participar. Hay que hacer lo mismo que en 2001, la situación es muy parecida. En 2001 nos juntamos con la UCR. Hay muchísimos dirigentes en la provincia muy valiosos. Me siento como un cobarde por no participar, en momentos que tiene dificultades el país".