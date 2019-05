El consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba admitió que está "preocupado" porque "no es fácil" que Cambiemos triunfe en las próximas elecciones presidenciales, aunque sostuvo que todavía es "optimista". Asimismo, en cuanto a la duda sobre si el presidente Mauricio Macri irá o no por su reelección, sostuvo que "es una decisión de él. Es un buen dirigente. Los que le piden que desista nunca participaron de una campaña. Yo lo veo decidido a ser candidato pero sí él piensa que su candidatura no es buena, no tendrá problema en desistir. Mauricio es realista".

Durán Barba hizo estas afirmaciones al diario OGlobo, de Brasil. En esa misma entrevista, y consultado sobre el peso de la economía en el voto de los argentinos, adelantó que "la elección no será definida sólo por eso. Cristina asusta y Macri decepcionó. Creo que a la hora de votar el miedo será mayor que la decepción".

Posteriormente, el asesor de campañas e imagen pública expresó que "la situación es complicada. Subimos, bajamos, pero la opción de Cristina nos favorece. Alberto Fernández no tiene capacidad de conseguir votos, no es un buen candidato. Tiene problemas con sectores del kirchnerismo".

Asimismo, aunque reconoció que la decisión de CFK de ir como vicepresidenta la sorprendió, dijo que "nunca un vice fuerte permitió un gobierno equilibrado. Si esa fórmula ganara, será un gobierno de extrema tensión. Y sólo puede terminar con uno de los dos preso".