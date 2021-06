Mientras Juntos por el Cambio comienza a definir candidatos, el ex presidente Mauricio Macri adelantó que quiere para esta elecciones 2021 a figuras mediáticas que no están involucradas en la política partidaria. En ese sentido, difundió algunos nombres como el cantante de cumbia El Dipy, el humorista Alfredo Casero y el ex bailarín Maximiliano Guerra.

“Todos aquellos que se quieran sumar, especialmente aquellos que nunca han hecho política”, respondió Macri cuando le consultaron si estaba de acuerdo con las declaraciones de Patricia Bullrich de ampliar Juntos por el Cambio.

El ex mandatario también mencionó al radical y médico Facundo Manes, quien en las últimas semanas se mostró como una alternativa dentro de Cambiemos en representación del radicalismo dentro de la coalición electoral.

Alfredo Casero es un férreo defensor de las ideas de Mauricio Macri.

“Todos los que se quieran sumar bienvenidos sean; Facundo Manes, El Dipy, ayer (miércoles) estuve con Maxi Guerra que está muy entusiasmado, y es muy bueno que quiera participar”, agregó.

En cuanto a El Dipy, el cantante de cumbia ya le viene haciendo un guiño en las redes sociales desde hace varios meses. Incluso, en su cuenta de Twitter publicó que quería una foto con Macri, retrato que consiguió a principios de este mes.

Por otro lado, el ex mandatario también reconoció que volvió a hablar con Elisa Carrió: “Nosotros hablamos, no dramatizo, acordamos en lo más importante, que son las elecciones y hay que defender la República y las libertades”.

Arde la interna

En una difícil interna que tiene como principales protagonistas a Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, Diego Santilli y Horacio Rodríguez Larreta, el ex presidente precisó que “siempre en los cierres de listas se ve lo peor, las miserias humanas”.

“Hay angustia y preocupación en los argentinos; muchos de ellos creen y se referencian en nosotros, y esperan ver solidez, un Juntos por el Cambio compacto”, dijo, y cerró que “eso es una elección legislativa, ni siquiera es ejecutiva, donde uno gana y gobierna”.