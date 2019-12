Luego que el presidente electo, Alberto Fernández, diera a conocer los nombres del gabinete que lo acompañará cuando asuma el próximo 10 de diciembre, el Fondo Monetario Internacional felicitó a los tres futuros funcionarios que se desempeñarán el área económica. Los próximos ministros de Economía, Martín Guzmán, y Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el designado presidente del Banco Central, Miguel Pesce, con quienes el organismo tendrá mayor relación.

De esa manera, Gerry Rice, vocero del organismo, felicitó al nuevo equipo que encabezará la cartera económica, a través de una publicación en Twitter: “El FMI quiere felicitar a Martín Guzmán, Matías Kulfas y Miguel Pesce por sus respectivos nombramientos como ministro de Economía, ministro de Desarrollo Productivo y presidente del Banco Central”.

“Esperamos trabajar con ellos”, añadió el portavoz del Fondo.